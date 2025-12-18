Bandec Cienfuegos inicia hoy pago a jubilados

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 42 segundos

A partir de este jueves día 18 comienza el pago a jubilados y pensionados en el Banco de Crédito y Comercio (Bandec), en las nueve sucursales en Cienfuegos se garantizará la atención priorizada hasta el próximo 24 de diciembre.

En este mes, el último del año 2025, los beneficiarios de la seguridad social serán atendidos con la preminencia necesaria para facilitar el acceso a los servicios en el menor tiempo posible.

La reorganización del personal bancario es una estrategia bien implementada para atenderles en las oficinas bancarias, así como mediante los cajeros automáticos de la provincia; en todas las prestaciones los usuarios contarán con la asistencia de trabajadores del propio banco para asesorar a quienes lo necesiten.

Es conocida en la población cienfueguera las acciones implementadas durante el periodo de pago de pensiones; los actores económicos y las personas naturales mantienen la cortesía ante los retirados y asistenciados, así como los representantes autorizados a cobrar.

La última fecha de pago, el cinco de enero de 2026, según el calendario programado para Bandec, hace referencia a los clientes que cobran mediante la nómina electrónica; para mayor beneficio, se recomienda a jubilados y pensionados acudir al banco en las fechas del 18 al 24 de diciembre, lo cual le permitirá ahorrar tiempo y ser atendido lo antes posible.

Visitas: 2