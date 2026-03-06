Avanza investigación sobre frustrado intento de infiltración terrorista

Compartir en

Autoridades estadounidenses trasladan disposición de cooperar

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en Cuba, avanzan las acciones periciales y de instrucción que permitirán el pleno esclarecimiento de los hechos, así como la implicación de cada uno de sus autores.

Las declaraciones de los propios detenidos, se suman a un conjunto de diligencias investigativas, que refuerzan las evidencias en su contra; a la vez que se obtienen nuevos elementos que establecen la participación de otras personas radicadas en los Estados Unidos.

Desde un inicio, las autoridades cubanas han mantenido comunicación oportuna con las contrapartes estadounidenses. El pasado 2 de marzo de 2026 autoridades de los Estados Unidos trasladaron por vía diplomática su disposición a cooperar plenamente en la investigación. La cooperación pudiera incluir intercambio informativo, de evidencias y otras acciones conjuntas.

Dada la gravedad de los hechos y la amenaza que representa el terrorismo no solo para Cuba, las autoridades nacionales, siendo consecuentes con la postura histórica sobre esta temática, consideran un deber la cooperación recíproca en el enfrentamiento a este peligroso flagelo para toda la humanidad.

Los detenidos heridos continúan recibiendo asistencia médica especializada de acuerdo al estado de salud y la gravedad de cada cual. En el caso de Roberto Álvarez Ávila, falleció el 4 de marzo como consecuencia de las heridas recibidas.

Se mantendrá informada a la población según avance el proceso investigativo.

Ministerio del Interior, 5 de marzo de 2026

