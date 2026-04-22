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Ataque israelí con dron deja muertos y heridos en el sur del Líbano

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Al menos dos civiles murieron y varios más resultaron heridos hoy tras un ataque con dron del ejército de Israel contra la localidad de Yahmor al-Shaqif, en la gobernación de Nabatieh, en el sur del Líbano.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa informó que el ataque impactó en zonas residenciales, causando víctimas entre la población civil.

Asimismo, reportó otro bombardeo dirigido contra un vehículo en la localidad de Al-Tayri, en la misma región, con saldo de personas heridas.

Horas antes, también se registraron ataques en la región occidental de la Bekaa, donde varias personas resultaron afectadas por acciones militares israelíes.

Estos hechos ocurren pese al alto el fuego temporal vigente desde la semana pasada, anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que ha sido objeto de reiteradas violaciones, según autoridades locales.

En paralelo, se reportaron bombardeos de artillería israelí desde la zona de Kfar Giladi, en el norte, lo que incrementa la tensión en la frontera.

Desde el inicio de la ofensiva el pasado 2 de marzo, los ataques contra el Líbano han dejado miles de víctimas, entre muertos y heridos, así como más de un millón de desplazados, de acuerdo con cifras oficiales.

Mientras tanto, continúan los esfuerzos diplomáticos en Washington D.C. para avanzar en nuevas rondas de negociaciones orientadas a alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

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Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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