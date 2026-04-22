Otra vez Vanguardia Nacional esAzúcar Cienfuegos

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Por octavo año consecutivo, la Unidad Empresarial de Base (UEB) de la Empresa de Servicios Azucareros (esAzúcar) en Cienfuegos mereció la condición de Vanguardia Nacional, un reconocimiento que otorga la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) a las entidades más destacadas del país por sus resultados integrales en la producción, la eficiencia económica y el compromiso social. El lauro ratifica la posición del colectivo como pilar de la industria azucarera en la provincia.

Avalan el resultado el cumplimiento de los ingresos al 114 por ciento, lo que permitió alcanzar la cifra de 137 millones 492 mil pesos. A ello contribuye la actividad de los comedores, las cafeterías y la carpintería de aluminio. Tal comportamiento condujo a obtener una utilidad de 2 millones 705 mil pesos.

Así se dio a conocer durante el acto de entrega de la bandera que acredita la condición de Vanguardia Nacional. En ese contexto Rolando Álvarez Núñez, al frente de la Granja Agropecuaria Elpido Gómez, agregó que la entidad logró honrar los compromisos en relación con las producciones físicas de viandas, granos, carne vacuna, ovina, leche y otros renglones.

La producción de cultivos varios garantizó cubrir la demanda de arroz y viandas en los comedores.

Otro logro de la UEB se palpa en el crecimiento de la masa porcina con la ceba de cerdo criollo, mientras la de toros se extiende a otras granjas. Ambas arrojan notables resultados.

Al intervenir en la cita, Anay Morera Guillén, secretaria general de la CTC en Cienfuegos, resaltó los esfuerzos del colectivo en medio de las dificultades actuales y la carencia de recursos en el país.

“Para nosotros es un honor contar con colectivos como este, que acumula ya ocho años sobresaliendo a nivel de país”, dijo y exaltó también el desempeño de los otros 19 centros cienfuegueros distinguidos con la condición de Vanguardia Nacional.

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