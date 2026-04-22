Entregan premios literarios Fernandina de Jagua y El Girasol Sediento en Cienfuegos

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Este 22 de abril, aniversario 207 de Cienfuegos y como parte de las acciones de la Jornada de la Cultura, fueron entregados en el Comité Provincial de la UNEAC los premios literarios más significativos del año aquí.

Polaroid lleva por título el texto galardonado con el Premio El Girasol Sediento, de Reina del Mar Editores. En consideración del jurado, se trata de un poemario novedoso que busca una mirada abarcadora de la familia, sus conflictos y sueños, sus dudas y temores, todo cuanto aporta para conformar una suerte de fotografía familiar compuesta por muchas otras fotos que se arman tal y como un rompecabezas.

Se añade en el veredicto que “es un libro que parte de una tesis que se desarrolla, durante todo el libro, con una muy pensada y lograda dramaturgia: no es la suma de poemas, es obvio que se ha escrito un libro a través de un mapa de contundentes propósitos que demuestran un indagar hondo y responsable sobre los seres humanos. Su actuar y su relación con la historia central que se presenta lo hace atractivo, como casi todo lo que se instrumenta en sentido estético en este poemario contundente, que destaca entre todos los enviados al certamen.

“Sus poemas trascienden la inmediatez de lo vivencial con ese difícil propósito de lograr una poesía sencilla y honesta, que no se propone ocultar nada ni lograr la belleza de un discurso solo por la belleza. Este poemario es un muestrario de una poesía de desgarramiento, de verdades que se exponen sin tapujo alguno. Se trata definitivamente, a nuestro juicio, de un libro en que el discurso de la verdad se impone y lo hace de la única manera posible, a través de la Poesía, armada la manera de instantáneas, donde el poeta intenta reconstruir la vida, su memoria, el dolor.

“Es un libro sincero y desgarrador, de lenguaje directo pero cargado de lirismo, donde se disecciona la vida familiar y el poeta hurga tras la imagen congelada, dispuesto a develar un complejo entramado social que rebasa también lo familiar; por eso el signo o gesto se potencia y dota de profundidad y dramatismo su propuesta”, finaliza el comité evaluador.

Hubo par de menciones para Agujeros negros (Saraí Soler Jordán) y Áperion (Richard Gutiérrez Martín).

El jurado -compuesto por los intelectuales Arístides Vega Chapú, Lidia Ana Meriño Hernández y Nelson Simón González- determinó que la obra @trapados, de Jaime Hernández Blanco, fuese acreedora del Concurso Literario Fundación Fernandina de Jagua 2026 en la categoría Poesía para niños. En su opinión, el libro trae un tema necesario y muy actual: el abuso de los dispositivos que limita el disfrute fuera de las pantallas.

“Con un lenguaje bastante directo, sin imágenes ambiciosas -porque la intención está en llevar al lector a encontrar la poesía en otro paisaje, ya sea el de los afectos o el que se necesita mirar con más atención en el entorno-, el libro destaca por su frescura e ingenuidad aparente, pero invita al adolescente y al joven a reflexionar”, expresaron a la hora de avalar su decisión.

En el mismo apartado fue entregada una Mención Especial a la obra Agosto en la tarde, rubricada por Reynaldo Álvarez Lemus.

En tanto, el Premio del Concurso Literario Fundación Fernandina de Jagua 2026 en la categoría Poesía para Adultos lo obtuvo la pieza Las puertas de Jade, de Raúl Leyva Pupo, la cual, en consideración del jurado, es coherente en estilo y estructura, con referentes en mitos universales, tanto de la cultura oriental como occidental, en obras y autores desde la antigüedad hasta ciertos guiños con otros contemporáneos.

“Sobresale por la fidelidad al motivo seleccionado: la puerta, con toda la carga simbólica que esta aporta. Propone una lectura desenfadada del símbolo, el autor lo desmonta como un origami para dar paso a una puerta que es, a la vez, todas puertas y que conduce a un mundo de referencias culturales y literarias que, al fundirse con su experiencia, la nutren de otras resonancias. Escrito con soltura y audacia, el poemario apela a la libertad y desenfado de la prosa para articular un discurso donde la referencia y la intertextualidad no son recursos para impresionar, sino que enriquecen una búsqueda e indagación personal”.

En el apartado confirieron una Mención Especial a El libro de los instantes, perteneciente a Tomás Eugenio Escobar Ávila.

Tanto el jurado como los premiados identifican a una diversidad de provincias, lo cual habla del alcance verdaderamente nacional que tuvieron dichos lauros este año, como parte de la sostenida proyección encabezada por el Centro de Promoción e Investigación Literaria Florentino Morales y el Centro Provincial del Libro y la Literatura.

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