Belkidia López y la AHS reciben Premio Jagua en Cienfuegos

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En una emotiva ceremonia este 22 de abril en el parque José Martí, se entregaron los Premios Jagua 2026 —máxima distinción individual y colectiva que confiere la Dirección Provincial de Cultura— durante la Semana Cultural Cienfueguera.

En la categoría de Personalidad, el galardón fue para la cantautora Belkidia López Fundora. El jurado destacó su larga trayectoria artística, su compromiso y entrega al trabajo comunitario, así como su influencia en la formación de varias generaciones de artistas del territorio y los numerosos premios obtenidos.

Por su parte, en el acápite de Institución, el prestigioso lauro recayó en la Asociación Hermanos Saíz (AHS) del territorio. Durante el acto se informó que la AHS ha acompañado a jóvenes escritores, artistas, intelectuales y promotores locales a lo largo de sus casi cuatro décadas de existencia.

Durante el encuentro también se entregó el Reconocimiento Pablo Donato Carbonell en su tercera edición, convocado por la Oficina del Conservador de la Ciudad. Este estímulo busca honrar a obreros, técnicos, profesionales y entidades cuya labor haya resultado definitoria por su trascendencia patrimonial en los últimos años.

En la modalidad de entidad jurídica, el premio fue para la Asamblea Municipal del Poder Popular de Cienfuegos, por su accionar en favor de la restauración y conservación de los valores patrimoniales del centro histórico. Asimismo, en el renglón de personalidad, lo mereció el Héroe del Trabajo de la República de Cuba y arquitecto Irán Millán Cuétara , por su entrega y constancia en la conservación de la ciudad.

La entrega de estas distinciones devino punto cimero de la Evocación de la Ciudad por el aniversario 207 de la Perla del Sur, a cargo de los actores del Centro Dramático de Cienfuegos, quienes, como es tradición, recrearon el acto fundacional. Fueron acompañados por el coro Cantores de Cienfuegos y la Banda Municipal de Conciertos.

La cita contó con la presencia de las principales autoridades políticas, gubernamentales y culturales del territorio. La Colonia Fernandina de Jagua –hoy ciudad de Cienfuegos– fue fundada el 22 de abril de 1819 por un grupo de colonos franceses y, desde el año 2005, es Patrimonio Cultural de la Humanidad.

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