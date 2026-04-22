Anuncian premios nacionales de Innovación Tecnológica 2025

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El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) notificó que 11 resultados científicos con aportes relevantes en diferentes sectores de la economía y la sociedad recibirán los Premios a la Innovación Tecnológica 2025.

Los trabajos galardonados son Vaxira®: vacuna anti-idiotípica terapéutica cubana para el tratamiento del cáncer de pulmón en mantenimiento de cambio, del Centro de Inmunología Molecular, Implementación de programa para la conducción de ensayos clínicos oncológicos en la atención primaria de salud en Cuba, del Centro de Inmunología Molecular, Delegación Villa Clara y Centro de Inmunología Molecular, Animales envejecidos: un biomodelo imprescindible para estudios preclínicos, del Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio (Cenpalab) y Tecnología para el tratamiento integral al traumatismo cráneo-encefálico grave, a cargo del Hospital General Docente Roberto Rodríguez, Facultad de Ciencias Médicas de Morón, Ciego de Ávila.

Son acreedores del lauro, igualmente, Metodología Implementación de la Tecnología de Bioflóculos con FOS 55 para una Acuicultura Sostenible, cuya entidad ejecutora principal es el Centro de Estudios de Desarrollo y Producción Animal, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Camaguey Ignacio Agramonte, Producción de Papa (SOLANUM TUBEROSUM L) sobre bases agroecológicas en Cuba, Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Universidad de Matanzas e Inmunoprevención y control de siete enfermedades infecciosas veterinarias con vacunas clásicas cubanas, del Grupo Empresarial Labiofam.

Completan la relación Evaluación de la variación espacio temporal de los cuerpos de agua superficiales de la República de Cuba utilizando teledetección, Facultad de Ingeniería Civil Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría e Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Enfoques, herramientas y buenas prácticas innovadoras para mejorar la gestión estratégica del desarrollo territorial en Cuba, Universidad de Pinar del Río Hermanos Saiz Montes de Oca, Reconfiguración multiobjetivo de sistemas de distribución utilizando el algoritmo de clasificación no dominada II y mejora local, Facultad de Ingeniería, Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez y Sistema de antena para estación de marcación pasiva en la banda de 0,4 a 18 GHz, Centro de Investigación y Desarrollo de Electrónica y Mecánica.

Los premios a la innovación se otorgan en reconocimiento a la aplicación de los resultados científicos y tecnológicos, a la asimilación y transferencia de tecnología y por la contribución al incremento de la capacidad de innovación de las empresas y otras entidades.

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