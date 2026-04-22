Casa de las Américas celebrará en Cuba jornada de libros y premios

De premios y libros se titula el espacio que acogerá en la Sala Manuel Galich de la entidad la presentación de esta obra, de la poeta venezolana Esmeralda Torres y Premio Casa de las Américas 2025.

Además de provocar un encuentro con el texto, el programa reserva este miércoles la distribución de publicaciones de la institución.

La edición 66 del Premio Literario Casa de las Américas convoca este año en los géneros Literatura testimonial, Ensayo histórico-social y Teatro.

Los ganadores en los dos primeros se anunciarán el próximo viernes durante la gala de clausura en la Sala Che Guevara, mientras que el jurado de Teatro revelará los resultados el 28 de mayo, debido al gran número de títulos recibidos.

Un concierto del Cuarteto de Saxofones ZSAXOS, dirigido por el maestro Javier Zalba, colocará el viernes el broche dorado al encuentro.

El programa incluirá obras de Ernesto Lecuona, Astor Piazzolla, Sindo Garay, Andrés Alén, Beatriz Corona y el propio Zalba, entre otras.

Aunque el certamen se desarrolla con ciertas limitaciones conforme al complejo escenario actual, mantiene el estándar de calidad que lo distingue y le permite gozar de prestigio en Cuba y a nivel internacional.