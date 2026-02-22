Asociación de Amistad de Etiopía reafirmó solidaridad con Cuba

Egresados de La Habana (etiocubanos) destacaron una vez más los lazos que los unen a la nación antillana que no solo los formó profesionalmente, sino también como hombres y mujeres de bien y con valores para la vida.

Recordaron que Cuba les ofreció lo que tenía y no lo que le sobraba y, en estos momentos en el cual la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, refuerza su política unilateral y extraterritorial, es necesario levantar las voces de denuncia y no abandonar a su segunda patria.

El presidente de la Asociación, Abebe Ayelew, expresó que más que un movimiento político, era un movimiento humanitario por el pueblo cubano y del resto del mundo. Subrayó que ningún país puede sostenerse sin recursos económicos y energéticos, así como con la imposibilidad de realizar importaciones o de tener relaciones con otras naciones.

Ayelew agradeció el apoyo del Gobierno de México y a la presidenta Claudia Sheinbaum, con varios envíos de ayuda humanitaria y, a su juicio, todos deberíamos ser una Claudia más para ayudar a La Habana.

Reiteró que es inhumano e inaceptable el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y que siempre estarían al lado del pueblo caribeño.

La embajadora de Cuba en Etiopía, Meylin Suàrez, afirmó que somos un país de paz y que en nuestro territorio no se realizan acciones contra esa estabilidad.

Suárez agradeció las ayudas enviadas desde varias partes del mundo para apoyar a la isla caribeña como muestra de rechazo a la orden ejecutiva emitida por Trump en enero pasado y sus consecuencias que promueve el genocidio y la asfixia contra la población civil.

También agradeció la solidaridad del Gobierno mexicano que refuerza los lazos de amistad de larga data entra ambas naciones.