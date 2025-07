Asesoramiento jurídico y asesoría legal, imprescindibles en la actualidad

Compartir en

Controlar, monitorear y rectorarar, metodológicamente, la actividad de asesoramiento jurídico en Cienfuegos es competencia del departamento habilitado en la dirección general de Justicia de la administración provincial, encabezado por Zahyli Ortiz Miranda, quien comparte con 5 de Septiembre, algunos elementos de por qué dicha actividad resulta imprescindible a la luz de los tiempos actuales.

“Revisamos toda la actividad de asesoramiento en las entidades; todo lo que roce lo legal; supervisamos en todos los sectores e incluso donde no existe asesoramiento contratado también acudimos porque es un proceso de la dirección y aun y cuando no haya asesor, se les revisa a los directores.

“Por otra parte, nos corresponde asesorar también a las formas no estatales de gestión. Para que se tenga una idea, en la provincia operan actualmente 177 mipymes; de las cuales solo 59 poseen asesoramiento; una cifra que debe revertirse, pues no debe actuarse de espalda a la ley. Muchas de esas mipymes son de nueva creación y por tanto requieren el acompañamiento legal para un correcto funcionamiento.

“Insistimos en explicar lo necesario del acompañamiento legal, en que comprendan cuán útil resulta para que la actividad a la que se dedica cada negocio fluya sin mayores dificultades; por eso, de conjunto con el Gobierno y el Centro de Innovación y Gestión del Desarrollo Local (Cigedel) hemos diseñado una jornada de divulgación, en principio para el municipio de Cienfuegos (acoge el 85 por ciento de las mipymes de la provincia) para incentivar la contratación del servicio jurídico”.

Valga apuntar que el asesoramiento jurídico se puede concretar mediante el asesor propio; es decir, los juristas que pertenecen a las empresas y son plantilla de las entidades; los servicios de asesoría que brindan la Empresa de Consultoría jurídica (ASLEG) y los Bufetes Colectivos; además del servicio que ofrece la Consultoría Jurídica Internacional.

¿Cuáles son las modalidades para ese asesoramiento?

“Se definen como modalidades la Iguala, un contrato que se paga para disponer de un asesor fijo en dependencia de los días que se acuerden; la tarifa horaria y el contrato por asunto”.

Para desempeñar sus funciones, los asesores jurídicos deben estar muy actualizados; ¿Cómo transcurre la preparación de los profesionales?

“Desarrollamos jornadas técnicas trimestrales, para las cuales se convocan a los juristas de la provincia; a partir de toda la modificación que se ha suscitado en los últimos tiempos, incluida nuestra actividad específica. Lógicamente, requerimos que nuestros compañeros estén bien actualizados y a tono con lo dispuestos en la legislación vigente en el país; de ahí que nos empeñamos en que cada encuentro resulte provechoso.

En opinión de la jefa del departamento de asesoramiento jurídico y asesoría legal de la dirección general de Justicia de la administración provincial de Cienfuegos, la contratación es uno de los asuntos a los que se les debe prestar mayor atención; toda vez que rige las actividades de prestación de servicios y comerciales entre entidades.

“Insistimos en que el contrato no es una camisa de fuerza; que las partes deben negociar y llegar a un entendimiento; sin embargo, no siempre sucede de esa manera. Por ejemplo, porque existen entidades de subordinación nacional que reciben indicaciones precisas y no les permiten modificar las proformas de contrato; en otros casos algunas cláusulas pueden rozar lo abusivo y hemos apreciado, además, cierta reticencia, a establecer contratos con formas de gestión no estatales, a las cuales el país les ha dado la legalidad para funcionar. Ante esas situaciones nos corresponde seguir “alfabetizando” a todos los involucrados”.

En Cienfuegos 226 juristas (asesores propios, consultores y abogados) se vinculan al asesoramiento jurídico. De un potencial de 602 entidades; 534 poseen asesoría por las diferentes modalidades.

