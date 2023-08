Artistas aficionados: honor a quien honor merece

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 13 segundos

El Movimiento de Artistas Aficionados (MAA) es hoy el sustento principal de la programación cultural de nuestra provincia ante el déficit presupuestario que tiene la Cultura. Ellos desbordan alegría en la comunidad, su constancia, dedicación y sobrado talento los han hecho imprescindible en los procesos de creación artística y en la perpetuidad de la cultura popular tradicional. Es responsabilidad de todas las instituciones, organizaciones y estructuras del gobierno velar por ellos, es de vital importancia hacer conciencia y cambiar la mirada para con los aficionados.

En la provincia el MAA ha encontrado en el sistema de Casas de Cultura (13) el espacio ideal para su desarrollo, lo que se demuestra en el avance en los procesos de categorización a las unidades artísticas aficionadas, con un total de 512 unidades artísticas categorizadas, de ellas con categoría provincial 137, municipales 82 y nacional 13. La más amplia es la manifestación de música con 259 unidades, le siguen la danza con 109, el teatro con 67 y las artes visuales con 77, entre colectivos plásticos y grupos de creación. Actualmente se trabaja con más de 10 unidades artísticas de todo el territorio para ampliar el número de unidades con Categoría Nacional.

No obstante, a pesar de los resultados, no es un secreto para nadie el déficit de recursos y de fuerza técnica existente en todas las casas de cultura de la provincia. Es de admirar que aun con limitaciones de instrumentos musicales, insumos para las artes plásticas, vestuario para las unidades artísticas, y equipos de audio para ensayos y presentaciones, no se haya visto limitada la creación artística, gracias al esfuerzo de quienes contra viento y marea se mantienen firmes en defender la cultura a toda costa y a todo costo.

Ante la carencia de fuerza técnica calificada, el trabajo de las Casas de Cultura está muy unido al quehacer de la Brigada de Instructores de Arte José Martí y recae sobre sus hombros la responsabilidad de un intenso programa de actividades con un resultado que los hace distinguir en el país.

Como decía al principio, si tenemos hoy programación cultural se debe, en gran medida, a los aficionados, que no piden remuneración alguna cuando suben al escenario pero que necesitan de las mínimas condiciones posibles para desarrollar su arte; el cual logran materializar gracias al esfuerzo de la escuela, como centro cultural más importante de la comunidad, los instructores de arte, los promotores culturales, metodólogos y padres, pues el papel de la familia es vital para el desarrollo de cualquier actividad.

Como significativo puede evaluarse también el vínculo alcanzado con organismos y entidades a través del accionar de las Casas de Culturas en: Concurso de la Defensa Civil en acción, Festival Provincial de Coros, Festival Provincial de Artistas aficionados del MININT, Festival Provincial de AZCUBA, y Festival de Artistas Aficionados de la FEU; así como en la labor de los proyectos socioculturales: Torrente de Sueños del municipio Abreus, La Baria de Ciego Montero Palmira, Zona Creativa Trazos Libre y AICAIYIA, ubicado en la comunidad de Junco Sur del municipio Cienfuegos; destacándose los Proyecto Comunitarios Con la Luz de los Colores Premio Nacional de Cultura Comunitaria y Anaya Manantial de Corazones de Arriete, Ciego Montero.

El pasado 11 de julio el Parque Martí y las instituciones de su entorno fueron el escenario principal del Festival Provincial de Artistas Aficionados, después de años de inercia y de realizarse lo municipales lógicamente, con grandes resultados. Se logró, gracias al empeño de muchos consagrados anónimos, que no por anónimos dejaremos de reconocer, mostrar el resultado del trabajo del movimiento de artistas aficionados, los grupos portadores de tradiciones y Casas de Cultura del territorio. Una gran fiesta de los promotores culturales, los instructores de artes, los metodólogos, niños, jóvenes, adultos, adultos mayor, todo un evento del pueblo. Como un hervidero de júbilo y entusiasmo recuerdo el certamen, las tablas del Coliseo Mayor de Cienfuegos, el emblemático Teatro Tomás Terry, aún retumban del jolgorio y la alegría de muchos que no habían ni traspasado el umbral de sus puertas.

En esta edición del Festival participó un total de 169 unidades artísticas, ubicándose entre los municipios que mayor número de unidades artísticas aficionadas aportaron: Cienfuegos con 51, Cruces 32, Aguada 23 y Lajas con 19, y se ubican como los municipios que menos representatividad tuvieron Abreus con 6 y Cumanayagua con 8.

El evento nos mostró el avance experimentado en la manifestación de la danza al presentarse 24 unidades artísticas en competencia. Fue concebido un programa de actividades culturales y competitivas, dirigidas a todos los sectores etáreos y manifestaciones artísticas quedando evidenciado el crecimiento artístico, preparación de instructores de arte y aficionados de las diferentes comunidades de cada localidad en la provincia.

Constituyó un espacio para la defensa a las más representativas expresiones del arte y la cultura de la nación y de sus principales exponentes, además de brindar espacio a otras manifestaciones artísticas foráneas de probada calidad y trascendencia universal. Fue marco propicio para el reconocimiento al trabajo de artistas, instructores, unidades aficionadas que concursaron y a figuras de las localidades municipales que constituyen referentes para el trabajo en todo el sistema de la cultura.

Sin embargo, todo no es gloria y dicha, aún persisten limitaciones que no permiten avanzar a pasos agigantados en este particular, y no dejan florecer en todo su esplendor el MAA. Las Casas de Cultura forman parte de las instituciones básicas de la cultura, creadas por Armando Hart y como tal deben ser miradas y priorizadas. A veces lo extraordinario se vuelve cotidiano y no se aprecia, tal es el caso.

Honor a quien honor merece…sirva esta frase Martiana para que llegue el reconocimiento a los instructores de arte, promotores culturales, promotores naturales, metodólogos de las Casas de Cultura y por supuesto a nuestros artista aficionados que no dejan de amar, trabajar y soñar para la cultura.

