Arimao apuesta por el deporte y la recreación

Un grupo de niños y jóvenes participó en las actividades deportivas y recreativas efectuadas en el parque de Arimao, consejo popular del municipio de Cumanayagua. La jornada conmemoró varias efemérides de diciembre, como el Día de las FAR y el Día de la Medicina Latinoamericana.

Agustín Arteaga Nodal, profesor del Combinado Deportivo #3 en Cumanayagua, estuvo al frente de los juegos físicos y de mesa. En esta oportunidad hicimos maratón infantil, tracción de la soga, boxeo recreativo, juegos de mar y tierra y de las cuatro esquinas, además de las carreras en saco. También tuvimos ajedrez y los tradicionales juegos de damas y dominó, comentó en conversación con el Periódico 5 de Septiembre.

Frecuentemente, Agustín organiza estas iniciativas los sábados, con el objetivo de fomentar la recreación sana entre los muchachos y captar para la práctica deportiva a aquellos que reúnan las aptitudes. Me siento muy contento cuando ellos se divierten y me satisface que las personas se detengan en la calle para observarnos, incluso a veces quieren sumarse. La finalidad no es competitiva, sino mostrar a las nuevas generaciones la importancia de la recreación sana y con ello contribuir a su desarrollo integral,declaró.

Durante el presente año el poblado de Arimao fue sede de una copa de fútbol interbarrio que involucró a siete equipos, en saludo al aniversario 63 de la fundación del Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (INDER), así como de la edición 21 de la copa Gigante del Escambray, en homenaje a Antonio Muñoz Hernández, entre otros campeonatos a nivel municipal.

La joven Kelly Elisandra González González, estudiante de séptimo grado y atleta de boxeo de la EIDE Provincial Jorge Agostini Villasana, fue captada por su desempeño en estas actividades sabatinas. El profe Agustín mereció un reconocimiento como profesor destacado en el municipio durante 2024 y aspira a promover otros niños y adolescentes a los centros de alto rendimiento.

