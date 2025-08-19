Aplausos para las federadas en Cienfuegos

Compartir en

Este martes 19 de agosto, la filial de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en Cienfuegos, realizó una actividad cultural en el Museo de las Artes Palacio Ferrer, que sirvió de plaza para homenajear a un grupo de féminas de toda la provincia, en víspera del aniversario 65 de fundada dicha organización.

Al encuentro asistió el primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) acá, Armando Carranza Valladares; la gobernadora, Yolexis Rodríguez Armada; Ana Ivis Gómez Hernández, secretaria general de la FMC en Cienfuegos, entre otros líderes de organizaciones políticas y de masas. Todos aplaudieron la decisión de la Federación por otorgar la Distinción 23 de agosto a 15 miembros que despuntaron por su trabajo en las filas durante el periodo 2024-2025.

Las condecoradas recibieron además de manos del primer secretario y la gobernadora, ramos de rosas en representación simbólica de la hermosura y la fuerza vital de la mujer para la sociedad cubana actual.

Maritza Rodríguez García, Meibel León Almeida, Elva Avilés Mendoza, Mayra Roldán Duartes, Maslodi Estensas Borrero, María Cristina Hermida García, Mariela Benítes Capote, Nancy Gómez García, estuvieron entre las agasajadas en la cita.

Este reportero obtuvo las declaraciones de una de ellas, León Almeida, quien funge hoy como Directora general de Educación en el municipio de Aguada de Pasajeros, perteneciente al Bloque 24 de la Zona 4 del poblado de Covadonga. Dijo sentirse muy emocionada con el presente estímulo, que premia, sobre todo, el trabajo intenso de prevención contra las drogas llevado a cabo en todas las instituciones escolares de aquel territorio. “Hemos concretado varias acciones desde la base, con un impacto muy positivo. El éxito se debe en parte a los estrechos vínculos con la FMC que hemos forjado con el pasar de los años en Aguada”, afirmó.

Casi al concluir el acto, fue encomiada de igual manera la trayectoria de tres mujeres, cuadros del Partido con más de cinco y diez años de quehacer ininterrumpido, Ana Ivis Gómez, Yamila Silva Palacios y Yoana Ulloa Torres.

