Al mosquito, ¡ni un tantito así! (+Multimedia e infografía)

Prevención y autocuidado son palabras esenciales cuando hablamos de arbovirosis o síntomas febriles inespecíficos. Especialistas del sector de la Salud en Cienfuegos ofrecieron detalles sobre la situación epidemiológica del territorio y aconsejaron cómo actuar ante cada situación.

¿Cuáles son las arbovirosis presentes actualmente en la provincia?

El Dr. Moisés Santos Peña, especialista en Medicina Interna y asesor del Hospital General-Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, expuso que las arbovirosis son enfermedades infecciosas virales transmitidas por artropódos (mosquitos, chinches, garrapatas, etc.), aunque la más común y con aproximadamente 750 mil muertes al año es el Dengue, transmitido por el Aedes Aegiptis.

Actualmente, la variante #3 de la enfermedad antes mencionada es la que predomina en el territorio sureño, llegando a formas graves.

Mientras, la Dra. Ling Denisse Santeiro Pérez, directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM), se refirió a la incidencia de la Fiebre de Oropouche, transmitida por el vector Culicidae (mosquito) y el Culicoide (jején), común en las regiones amazónicas, al sur del continente americano y reportado en Cuba el 27 de mayo.

“Las últimas semanas han incrementado las personas que acuden con síntomas febriles inespecíficos a las consultas médicas; cifras muy superiores a igual periodo del año pasado. Fue así que se confirmaron casos en los municipios de Abreus, Rodas, Aguada de Pasajeros y Cumanayagua, yse manejó el término de ‘epidemia’ en el territorio”, añadió la especialista.