Agentes de viaje y turoperadores con Cubanacan apuestan por Cuba

Alrededor de 80 agentes de viaje, comerciales y turoperadores procedentes de países de América Latina apuestan por el destino Cuba y se involucran en Motivos Cubanacan, recorrido que inicia hoy por el centro del país.

Camila Girón, directora de comunicación de la cadena hotelera dijo en declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias que este grupo llega a la mayor de las Antillas para apreciar los valores naturales, culturales y patrimoniales del destino, que no es solo sol y playa.

De Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Venezuela y México, fundamentalmente provienen los ejecutivos que con la agencia de viajes Cubanacan como receptivo visitarán Trinidad, Santa Clara y Varadero, informó la directiva.

En la bienvenida al nutrido grupo y a la prensa especializada que acompañará el periplo, Gipsy Hernández Perdomo, presidenta de la cadena anfitriona destacó la magia y belleza de Cuba.

Más allá de vender un simple lugar se crean experiencias únicas y memorables, dijo, y los invitó al trabajo en equipo, a palpar la autenticidad y el encanto de la nación caribeña y a construir juntos el futuro.

Motivos Cubanacan, en su segunda edición mostrará a los visitantes las tradiciones y la historia que conviven en armonía con la naturaleza y la ruralidad.

