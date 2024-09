Agenda 2030. Mondino confirmó que Argentina no firmará el “Pacto del Futuro” en la ONU

Compartir en

En la previa a la presentación de Javier Milei en la 79°Asamblea General de la ONU el martes en Nueva York, la canciller anticipó la posición argentina y confirmó que el país no firmará el pacto. La extensión al 2045, las lineas maestras en seguridad, cambio climático y derechos humanos y la agenda de Milei. De Musk a Trump y el dilema de una foto en medio de la disputa por la presidencia de la Casa Blanca

El presidente Javier Milei ya se encuentra en Nueva York, donde el martes disertará por primera vez en el Debate General de la 79° Asamblea General de las Naciones Unidas. En la previa del discurso del mandatario, la Canciller Diana Mondino anticipó ante la ONU que la Argentina no va a participar del “Pacto del Futuro” que firmaron 193 países en el marco de ese organismo y que busca allanar el camino a una reforma del Consejo de Seguridad para convertirlo en un ente “más representativo e inclusivo”.

El documento, que extiende los plazos de la agenda 2030 hasta el 2045, incluye “líneas maestras” compartidas por los firmantes en cuestiones como el cambio climático, la seguridad, los derechos humanos y la gobernanza global, con la que no concuerdan los “libertarios”, que pregonan una agenda ultraconservadora. Mondino dijo: “Agenda como estas están compuestas por aspiraciones jurídicamente no vinculantes y cada Estado tiene derecho a interpretarlas respetando sus políticas y sus prioridades nacionales. Muchos de los puntos de esta agenda son retardatarios de la agenda de Argentina y eso nos lleva a disociarnos”.

El presidente arribó al país del norte en un momento de mucha tensión por las elecciones presidenciales que tendrán lugar allí el cinco de noviembre y que enfrentan a Kamala Harris y Donald Trump. Milei tomó partido a favor del republicano en reiteradas ocasiones, pero ahora la Casa Rosada se quiere alejar de él por miedo a que pierda y eso complique las negociaciones con el FMI. Es por ese motivo que evitarán un encuentro de Milei con Trump y, bajo ningún concepto, quieren que haya una foto juntos, como si hubo en viajes anteriores. Tampoco habrá encuentros con el FMI.

En este sexto viaje a Estados Unidos —que el Presidente hizo en menos de 10 meses de gestión—, Milei no verá a Trump, pero sí volverá a reunirse con un “amigo” que ambos tienen en común: el magnate Elon Musk, que hace campaña explícita por el candidato republicano. Sucede que el gobierno argentino está desesperado por conseguir dólares y necesita que el FMI desembolse dinero sea quién sea que gane las elecciones. Si bien desde Balcarce 50 celebraron la decisión del Fondo de eliminar al chileno Rodrigo Valdés de las negociaciones, eso no implica garantías de que pueda destrabarse un nuevo préstamo.

En su discurso del martes, en tanto, se espera que Milei critique a las políticas de la ONU durante los últimos años y despotrique, como ya es habitual, contra las políticas de género y diversidad y también las ambientales, incluida la agenda 2030 que el organismo impulsa y acompaña, y que se extenderá en el “Pacto del Futuro”. Cerca del mandatario dicen que el país “no puede gastar dinero” en políticas de género y tampoco ambientales. También se espera que haya críticas a China.

Este domingo, en tanto, se aprobó en el marco de la ONU el “pacto del futuro” que busca dar inicio a la nueva agenda 2045 y extender los plazos de la agenda 2030. Según la lectura que hacen en el oficialismo, ese pacto “agrega cuestiones relacionadas a la censura de redes sociales, a la regulación de la IA, al reconocimiento de pueblos indígenas y la ideología de género”, todas cuestiones que seguramente Milei critique en su discurso.

El mandatario argentino llegó a la gran manzana el sábado por la noche. Viajó en un avión privado junto a su hermana, Karina Milei y los ministros Luis Caputo, de Economía y Patricia Bullrich, de Seguridad. La que quedó fuera del vuelo presidencial fue la canciller Diana Mondino, que tuvo que viajar en un vuelo de línea junto a la secretaria del Área Malvinas, Paola Di Chiaro, y al nuevo secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo. Este último se mostró muy orgulloso por el discurso de Mondino: “Argentina anuncia la disociación del Pacto del Futuro. En la nueva Argentina no hay lugar para agendas internacionales totalitarias”, escribió en sus redes sociales junto a una foto de la canciller.

También están con la comitiva en Estados Unidos el embajador de Argentina en ese país Gerardo Werthein y el Jefe del Consejo de Asesores, Demian Reidel. Por la mañana del domingo el mandatario compartió un desayuno de trabajo con Reidel, Werthein, Karina y el economista Alberto Ades y por la noche tuvo un encuentro con periodistas del diario New York Times. El lunes, en tanto, diserta ante inversores y participará de la apertura de la jornada bursátil en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde realizará “el tradicional toque de campana que indica el inicio de operaciones”. Al mediodía, se reunirá con Musk y cerca de las 17 disertará en un encuentro con el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos.

El martes a las 16.30 Milei dará el discurso en la 79° Asamblea General y a las 18 mantendrá un encuentro bilateral con el Presidente de la República de Ecuador, Daniel Noboa. A las 18:30 tiene agendada una reunión con la Presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Ese mismo día a las 22 emprenderá el regreso y llegará al país el miércoles temprano.

Una vez que regrese, el Presidente tiene asuntos pendientes en la Argentina. Uno de ellos es el veto a la ley de Financiamiento Universitario que el jueves ingresó a la secretaría Legal y Técnica y desde ese momento empezaron a correr los diez días hábiles para que se concrete la firma del veto que ya prometió que hará. También deberá firmar el decreto que reglamenta la reforma laboral que fue aprobada en la Ley bases y, por último, tendrá que terminar de delinear los detalles del discurso que dará el próximo sábado en Parque Lezama para celebrar “el inicio del trámite para constituir a La Libertad Avanza como partido nacional”.

