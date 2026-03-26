Afectaciones al servicio eléctrico para hoy jueves

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En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1 885 MW a las 20:20 horas.

La producción de energía de los 52 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3 760 MWh, con 592 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1 043 MW, la demanda 2 334 MW, con 1 296 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1 300 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidades 5 y 8 de la CTE Mariel, Unidades 1 y 3 de la CTE Santa Cruz, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 3, 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 347 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Se prevé para el pico una disponibilidad de 1 045 MW con una demanda máxima de 3 000 MW, para un déficit de 1 955 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1 985 MW en este horario.

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