Garantiza Cienfuegos curso escolar pese a limitaciones por bloqueo estadounidense

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En el sector de la Educación adoptan medidas asegurando el curso escolar y que todas nuestras instituciones en los niveles de los municipios funcionen, a pesar de las grandes limitaciones, por el inhumano bloqueo del gobierno estadounidense acrecentado con el asedio a la entrada de combustible a Cuba.

Alfonso Efraín Cruz Ferreira, director general de Educación en la provincia de Cienfuegos significa que en los círculos infantiles y en las enseñanzas Primaria y Secundaria Básica los centros abren sus puertas en la doble sesión. Garantizan alimentos y cumplen los programas de estudio y los procesos evaluativos.

“Algo muy positivo en todos los niveles educativos, afirma, sobre todo en la Educación Técnica Profesional y Preuniversitaria particularmente en el IPVCE, Instituto Preuniversitario Vocacional y nuestra Escuela Pedagógica, que la hemos desagregado tomando en cuenta la situación compleja con los combustibles, y están recibiendo docencia en los territorios de residencia”.

Destaca el Director General de Educación en el centro-sur de Cuba que la Formación Pedagógica ofrece docencia, de primero a tercer años, con profesores de centros universitarios en los lugares de residencia de los estudiantes, mientras los del cuarto año continúan desarrollando las prácticas educativas, de frente a las aulas.

Flexibilizan los horarios, de acuerdo con la ubicación de los planteles en las comunidades, y la lejanía de algunos estudiantes.

Revela que priorizan la atención a los grados terminales, y ahora tienen en cuenta los exámenes de ingreso a la Educación Superior pospuestos para los días 5, 9 y 12 del mes de junio, lo cual permitirá continuar la preparación de los estudiantes para enfrentar con éxito las pruebas.

Por otra parte, teniendo en cuenta la atención al personal docente distribuyeron 140 paneles solares en la provincia debido a la difícil situación energética que vivimos.

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