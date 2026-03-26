Secretario de Estado vaticano pide fin a la insensatez de la guerra

En declaraciones a medios informativos, el jefe de la diplomacia de la Santa Sede manifestó que la Pascua, que tendrá lugar el próximo 5 de abril, domingo de Resurrección, “es la fiesta de la paz, y por ello es una ocasión especial para renovar esta invitación y poner fin a la insensatez que es la guerra”.

El cardenal expresó su esperanza de que en medio del conflicto que afecta al Medio Oriente, tras la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán, “al menos en el interior de lugares sagrados como la Iglesia del Santo Sepulcro, se puedan celebrar los ritos”.

Parolin dialogó con periodistas presentes en una jornada de estudio dedicada al estadista Alcide de Gasperi, político democristiano que fungió como primer ministro de Italia desde 1945 hasta 1956, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, que se celebra hoy en la Biblioteca Apostólica Vaticana, de la cual fue empleado durante ese conflicto.

El secretario de Estado manifestó su honda preocupación por los actuales enfrentamientos bélicos, que inciden en una marcada inseguridad en la sede del santuario más sagrado de los cristianos, ubicado en la denominada Tierra Santa, con severas limitaciones y restricciones debido a la guerra.

El pasado 4 de marzo el alto funcionario vaticano alertó sobre el peligro para la humanidad de las denominadas guerras preventivas, a pocos días del inicio, el 28 de febrero, de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En declaraciones a medios noticiosos del Vaticano, Parolin dijo que “si se reconociera a los Estados el derecho a la guerra preventiva, según sus propios criterios y sin un marco jurídico supranacional, el mundo entero correría el riesgo de ser incendiado” y lo más grave “es invocar el derecho internacional para la propia conveniencia.

“La Santa Sede prefiere enfatizar la necesidad de utilizar todas las herramientas que ofrece la diplomacia para resolver las disputas entre Estados”, pues “el uso de la fuerza debe considerarse solo como último y más serio recurso, tras haber utilizado todos los instrumentos del diálogo político y diplomático”, expresó entonces.

El 18 de marzo último, el secretario de Estado de la Santa Sede demandó el cese inmediato de la guerra estadounidense e israelí contra Irán y los ataques sionistas contra el Líbano.

El jefe de la diplomacia vaticana declaró en esa oportunidad a medios informativos que, si se encontrara cara a cara con el presidente estadounidense Donald Trump, le pediría “que termine esto cuanto antes porque el peligro real de escalada es inminente”.

Además “yo diría que dejen en paz al Líbano”, añadió el cardenal e instó a los israelíes para que intenten de verdad “resolver los problemas que puedan existir, o que crean que existen, por los medios pacíficos de la diplomacia y el diálogo”, según destacó en su sitio digital el diario Vatican News.