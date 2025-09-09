Academia de la Historia de Cuba recuerda a Eduardo Torres Cuevas

Desde su partida física, el pasado 31 de agosto, este gran patriota y pensador ha recibido no pocos homenajes de parte de familia, amigos, colegas de profesión, de todo aquel que agradece y celebra la vasta obra que legó a su tierra y a la humanidad.

También en su honor, la Sociedad Cultural José Martí acogerá este jueves la conferencia Eduardo Moisés Torres Cuevas: un hombre que hizo, pensó y sintió por Cuba, a cargo de los historiadores Pedro Pablo Rodríguez, Elier Ramírez y Javiher Gutiérrez.

En declaraciones recientes a Prensa Latina, numerosos intelectuales cubanos coincidieron en la trascendencia de su pensamiento y en el valor de su obra en el contexto actual.

A juicio del ensayista, historiador y profesor universitario Félix Julio Alfonso, lo que particulariza el trabajo de Torres Cuevas es haberle dado un peso enorme en su obra a la historia de las ideas y del pensamiento cubano, alejándose un tanto de esas visiones que privilegiaban zonas de la política o de la economía.

Destacó su obra como promotor cultural y de instituciones, también su paso por la Biblioteca Nacional José Martí, por más de una década; su más reciente estancia en la Sociedad Cultural José Martí y en la Oficina del Programa Martiano.

Sintió la partida de “uno de los grandes sabios, porque no solo era un historiador, era un gran intelectual y una personalidad distinguida de nuestra República de las letras”.