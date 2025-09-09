martes, septiembre 9, 2025
Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Academia de la Historia de Cuba recuerda a Eduardo Torres Cuevas

Prensa Latina 0 comentarios , , , ,
La Academia de la Historia de Cuba invita a la Sesión solemne en memoria del destacado historiador e intelectual cubano Eduardo Torres Cuevas, que tendrá lugar hoy en la Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz, en esta capital.

Desde su partida física, el pasado 31 de agosto, este gran patriota y pensador ha recibido no pocos homenajes de parte de familia, amigos, colegas de profesión, de todo aquel que agradece y celebra la vasta obra que legó a su tierra y a la humanidad.

También en su honor, la Sociedad Cultural José Martí acogerá este jueves la conferencia Eduardo Moisés Torres Cuevas: un hombre que hizo, pensó y sintió por Cuba, a cargo de los historiadores Pedro Pablo Rodríguez, Elier Ramírez y Javiher Gutiérrez.

En declaraciones recientes a Prensa Latina, numerosos intelectuales cubanos coincidieron en la trascendencia de su pensamiento y en el valor de su obra en el contexto actual.

A juicio del ensayista, historiador y profesor universitario Félix Julio Alfonso, lo que particulariza el trabajo de Torres Cuevas es haberle dado un peso enorme en su obra a la historia de las ideas y del pensamiento cubano, alejándose un tanto de esas visiones que privilegiaban zonas de la política o de la economía.

Destacó su obra como promotor cultural y de instituciones, también su paso por la Biblioteca Nacional José Martí, por más de una década; su más reciente estancia en la Sociedad Cultural José Martí y en la Oficina del Programa Martiano.

Sintió la partida de “uno de los grandes sabios, porque no solo era un historiador, era un gran intelectual y una personalidad distinguida de nuestra República de las letras”.

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

