La Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1 660 MW para el horario pico nocturno

La Unión Eléctrica pronostica para el horario pico nocturno una disponibilidad de 1 960 MW y una demanda máxima de 3 550 MW, para un déficit de 1 590 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones previstas, se espera una afectación de 1 660 MW en este momento del día.

También para el horario pico se estima la entrada de 50 MW en motores de generación distribuida que están fuera por déficit de combustible y la entrada de la unidad 6 de la CTE Renté, con 50 MW (en proceso de arranque).

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas era de 1 810 MW y la demanda de 2 935 MW, con 1 200 MW afectados por déficit de capacidad de generación. Para el horario de la media se estima una afectación de 1 100 MW.

Entre las principales incidencias están las averías de la unidad 3 y 6 de la CTE Renté y la unidad 2 de la CTE Felton. También están en mantenimiento la unidad 1 de la CTE Felton, la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

Existen 459 MW fuera de servicio por limitaciones térmicas, y presentan problemas por falta de combustible 46 centrales de generación distribuida, con 241 MW. Además, se encuentran indisponibles por falta de lubricantes 142 MW.

En la jornada de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo así durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día fue de 1 742 MW a las 20:00 horas, superior a lo planificado por la no entrada de la unidad 6 de Renté.

La producción de energía de los 28 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2 827 MWh, con 574 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.