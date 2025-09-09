Cuba felicita a la RPDC por aniversario 77 de su fundación

Con motivo de la fecha, el dirigente político trasladó sus congratulaciones al Partido del Trabajo de Corea y a su pueblo, “al que nos unen lazos indestructibles de amistad, forjados por Fidel (Castro) y Kim Il Sung.

Desde la misma plataforma, el canciller Bruno Rodríguez también se sumó a las felicitaciones y reiteró la invariable solidaridad, amistad y cooperación de Cuba con la nación asiática .

El 9 de septiembre es una de las fechas más importantes del país junto con el Día del Sol (natalicio de Kim Il Sung), el Día de la Estrella Luz (natalicio de Kim Jong Il) y el Día de la Fundación del PTC.

En agosto de 1948 la RPDC eligió la Asamblea Suprema del Pueblo y el 3 de septiembre fue promulgada una nueva Constitución. Seis días después fue proclamada la República Popular Democrática de Corea con Kim Il Sung como primer ministro.