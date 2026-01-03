Acabemos con el Corolario Trump

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 1 segundos

Hay mucho que decir sobre la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 para el imperialismo estadounidense de la era Trump, publicada en noviembre. Documentos similares de la década de 1990 expresaban su confianza en que se avecinaba un siglo dominado por Estados Unidos y que la contrarrevolución en la Unión Soviética significaba el «fin de la historia».

Aunque se jactaba de los «logros» de Trump, el documento también señalaba las pérdidas de Estados Unidos en los últimos 35 años, culpando de ellas a las administraciones anteriores.

Sin embargo, este editorial solo considerará un aspecto del documento: su concentración en utilizar el poder militar, económico y mediático de Estados Unidos para dominar el hemisferio occidental y utilizar su control allí para restablecer el imperialismo estadounidense como la superpotencia mundial por excelencia.

El documento dice: «El fortalecimiento de las cadenas de suministro en este hemisferio reducirá las dependencias y aumentará la resiliencia económica estadounidense». Esto hará «más difícil que los competidores no hemisféricos aumenten su influencia en la región. E incluso mientras damos prioridad a la diplomacia comercial, trabajaremos para fortalecer nuestras alianzas de seguridad, desde la venta de armas hasta el intercambio de inteligencia y los ejercicios conjuntos».

Los lectores pueden observar cómo la cita anterior se asemeja a la esencia de una declaración presidencial de los inicios de la historia de Estados Unidos. James Monroe, el quinto presidente de la joven esclavocracia, un Estado colonizador débil pero en rápido desarrollo que había derrotado al rey británico, emitió la declaración política en 1823.

En la década de 1820, los habitantes de las colonias españolas y portuguesas al sur y al oeste de Estados Unidos, desde México hasta Argentina, expulsaron a los gobernantes nombrados por España y Portugal y establecieron naciones independientes. La Doctrina Monroe declaró a las potencias coloniales europeas que se mantuvieran al margen del hemisferio occidental, aunque en 1823 Estados Unidos tenía poco poder militar para hacer cumplir esta exigencia. La política estratégica de 2025 no advierte contra el colonialismo francés y británico, sino contra China y Rusia.

Algunos líderes independentistas de la década de 1820, como Simón Bolívar, reconocieron que la Doctrina Monroe también significaba que los gobernantes estadounidenses consideraban todo el hemisferio como su patio trasero.

No es casualidad que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional denomine su política para el hemisferio occidental como el «Corolario de Trump» a la Doctrina Monroe. Trump ya ha declarado que quiere «comprar» Groenlandia, anexionar Canadá, controlar el Canal de Panamá, enviar tropas a México, derrocar al presidente de Colombia y apoyar a los viles reaccionarios de Argentina y Brasil. Ahora mantiene una flota de guerra hiperdestructiva en el mar Caribe, dirigida especialmente contra Venezuela, Cuba y Nicaragua.

El documento afirma: «Estados Unidos debe ser preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permita imponernos con confianza donde y cuando sea necesario en la región».

Eso es lo que pretenden los buques de guerra: establecer la preeminencia de Estados Unidos asesinando a los pueblos de América del Sur y el Caribe. La Casa Blanca ha anunciado que el imperialismo estadounidense no permitirá que las naciones verdaderamente soberanas del hemisferio sigan siendo independientes. La piratería estadounidense contra un petrolero que transportaba petróleo venezolano a Cuba pone de manifiesto este objetivo.

Con esta comprensión del «Corolario Trump», Mundo Obrero condena el documento por su arrogante declaración de guerra contra los pueblos al sur de Estados Unidos y sus amenazas contra los pueblos del norte.

¡Abajo la Doctrina Monroe! ¡Abajo el Corolario Trump!

¡Defendamos la soberanía de Venezuela y sus aliados y vecinos!

(Editorial de Mundo Obrero, publicado el 1ro de Enero de 2026).

Visitas: 8