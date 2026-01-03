Etecsa Cienfuegos: nuevas tareas en el año del Centenario de Fidel

Compartir en

La Dirección Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) en Cienfuegos terminó el 2025 con casi todos los objetivos cumplidos y se propone nuevas tareas para este 2026: Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, de acuerdo con lo informado al Periódico 5 de Septiembre por el jefe del Departamento Comercial de la entidad, Irenaldo Cruz López

Destaca entre las actividades priorizadas en el presente año el apoyo con personal, recursos y donaciones brindados a las provincias orientales afectadas por el Huracán Melisa, así como las respuestas a reclamos de la población.

Importante la práctica del pago del Nauta Hogar Residencial a las personas que no gastan sus cuentan mensuales poniéndoles el acumulado para el próximo mes, así como las ventas a clientes del modem de este sistema unido al servicio Nauta Hogar Plus con distribuidores internacionales recibidos acá por los beneficiados.

Se refiere a las medidas aprobadas para los estudiantes universitarios encaminados a poseer más datos en móviles mediantes posiciones instaladas en las dos universidades enclavadas en el centro y sur del país.

Agrega las recientes ventas de líneas de móviles, las cuales NO requieren un número determinado: “Estamos tratando de que todos los usuarios conozcan el servicio en línea, una de las aplicaciones que tiene nuestra Empresa. Logra por los datos móviles, uno pueda gestionar cualquier servicio. Dígase móvil, la fija o Nauta Hogar. Ahí puede buscar el pin, el puk. Conoce el estado de la factura y de los cambios de planes de Nauta Hogar”.

