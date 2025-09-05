5 de Septiembre: Unidad, firmeza, victoria

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 12 segundos

El pueblo de Cienfuegos se reunirá, hoy, a las 7 a.m., frente al histórico colegio San Lorenzo, uno de los epicentros de la sublevación popular contra la dictadura sangrienta de Fulgencio Batista y su régimen proyanqui.

Despertando a la alborada; así amanece Cienfuegos este 5 de Septiembre, a 68 años de una epopeya que estremeció a la ciudad y la hizo libre por unas horas.

Y no puede ni debe ser de otro modo, cuando el heroísmo de aquellos hombres deviene inspiración y ejemplo para la gesta cotidiana de continuar adelante, pese a todos los obstáculos.

Hoy no resuenan tiros ni metrallas, hoy se alza la voz de las nuevas generaciones que, junto a los veteranos, reverencian a quienes pelearon más con coraje que con armas en Cayo Loco, el Palacio de Gobierno y el otrora Colegio San Lorenzo. En cada uno de esos sitios, habita el homenaje merecido. Está prohibido olvidar.

Otra vez nos convoca la historia y el Parque Martí se convierte en epicentro de la recordación. En ese escenario, acontecerá el acto central y la ocasión resulta propicia para reconocer a los combatientes de la Marina de Guerra Revolucionaria, al Periódico 5 de Septiembre y el Telecentro Perlavisión por 45 y 25 años de ininterrumpido hacer informativo y de orientación. Asimismo, será tribuna para denunciar al imperio norteamericano, cuyas apetencias extraterritoriales lo han llevado a materializar un amplio despliegue bélico en la región del Caribe.

No por tradicional será menos sentida la peregrinación hasta el Cementerio Tomás Acea, donde también se rendirá tributo a quienes ofrendaron su vida, hace 68 años. Tampoco faltará el depósito de una ofrenda floral en el mar, en las cercanías del Centro recreativo “Los Pinitos”, en recordación de José Dionisio San Román y Alejandro González Brito, participantes en la gesta histórica y asesinados vilmente por la tiranía batistiana.

Otra vez nos convoca la historia, y el pueblo que sabe el valor de no olvidarla, responde. El 5 de Septiembre, si bien no constituyó una victoria, sirvió para poner de manifiesto la decisión de los cubanos de luchar hasta alcanzar el triunfo definitivo de la Revolución, y preludió el fin del régimen sangriento proyanqui del tirano Fulgencio Batista.

Visitas: 3