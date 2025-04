14 muertos y más de 750 heridos deja la explosión en puerto de Irán

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 10 segundos

Al menos 14 muertos y unos 750 heridos ha dejado la potente explosión en el puerto de Shahid Rayai, situado en la provincia de Hormozgan, sur de Irán.

Según el Ministerio del Interior de Irán, al menos 750 personas resultaron heridas tras la explosión por causas desconocidas en el puerto de Shahid Rayai, situado al oeste de la ciudad portuaria de Bandar Abbas, capital de la provincia sureña de Hormozgan. Los heridos fueron trasladados a hospitales de Hormozgan.

Los equipos médicos de todos los centros médicos están atendiendo a los heridos a plena capacidad, y el proceso de tratamiento y atención continúa de forma continua. Además, se está llevando a cabo la coordinación necesaria para gestionar la situación y brindar los servicios de emergencia de la mejor manera posible.

📷Potente explosión sacude el puerto iraní de Shahid Rayai 🔺Una potente explosión sacudió el puerto de Shahid Rayai, situado al oeste de la ciudad portuaria de #BandarAbbas, capital de la provincia de Hormozgan, sur de #Iran. 🔗Más detalles: https://t.co/EKXzVdFIDd pic.twitter.com/loGq3mPO6Q — HispanTV (@Nexo_Latino) April 26, 2025

La intensidad de la explosión fue tan fuerte que la mayoría de los edificios de oficinas de la zona sufrieron graves daños y el techo de uno de ellos se derrumbó sobre los empleados. Los medios indican que algunos edificios quedaron inutilizables, pues sufrieron daños considerables.

El jefe de la Organización de Rescate y Socorro de Irán ha afirmado que se están realizando esfuerzos para evitar que el fuego se propague a otras áreas.

En este sentido, el director general de Gestión de Crisis de Hormozgan puso de manifiesto que tras la explosión, todas las agencias se pusieron manos a la obra y, gracias a Dios, la situación está ahora bajo control. Se han enviado varios helicópteros a la zona desde provincias vecinas.

Detalló que el número de heridos sigue aumentando, pero muchos están recibiendo el alta como pacientes ambulatorios.

New footage of the moment deadly explosion rocked southern Iranian port of Bandar Abbas Follow Press TV on Telegram: https://t.co/0EMmcJsEtj pic.twitter.com/VCTdathSD3 — PressTV Extra (@PresstvExtra) April 26, 2025

Presidente de Irán ordena una investigación sobre las causas del incidente

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha ordenado una investigación sobre la situación y las causas del incidente en el puerto de Shahid Rayai.

Tras expresar su profundo pesar y condolencias a las víctimas del incidente en la provincia de Hormozgan, ordené una investigación sobre la situación y las causas del incidente.

“El ministro del Interior fue enviado a la región como representante especial para examinar de cerca las dimensiones del incidente, establecer la coordinación necesaria y abordar el estado de los heridos”, ha indicado el mandatario iraní en su cuenta de X.

El ministro del Interior, Eskandar Momeni, con el fin de dar seguimiento a la situación más reciente de la explosión en el puerto de Shahid Rayai, se dirigió a Bandar Abbas.

“Todos los recursos de otras ciudades y de Teherán se han enviado a Bandar Abbas, y esperamos poder extinguir el incendio en las próximas horas”, ha aseverado el ministro del Interior en declaraciones a la televisión nacional desde Bandar Abbas.

Por su parte, el primer vicepresidente de Irán, Mohamadreza Aref, en una llamada telefónica con el gobernador de la provincia sureña de Hormozgan, ha ordenado investigaciones inmediatas y exhaustivas para determinar la razón del accidente y la magnitud del daño.

Fires continue to rage at Bandar Abbas’ Shahid Rajaei port as rescue and fire fighting teams attempt to contain it. Follow Press TV on Telegram: https://t.co/0EMmcJs6DL pic.twitter.com/paQFO02NWA — PressTV Extra (@PresstvExtra) April 26, 2025

Asimismo, ha enfatizado la necesidad de atender la situación de los heridos y de los familiares de quienes pudieron haber fallecido.

Aref ha pedido reforzar las medidas de seguridad en todas las instalaciones portuarias e industriales de la provincia para evitar que se repitan este tipo de incidentes.

De este modo, ha llamado a la Media Luna Roja iraní a movilizarse para prestar servicio de socorro y asistencia médica a los heridos.

Los habitantes de Bandar Abbas hacen fila para donar sangre para las víctimas de la explosión del puerto de Shahid Rayai.

Many Iranians are lining up to donate blood for the victims of a devastating blast in the south of the country. Follow Press TV on Telegram: https://t.co/0EMmcJs6DL pic.twitter.com/pkhIFAl3Lc — PressTV Extra (@PresstvExtra) April 26, 2025

El Parlamento crea una comisión especial

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, anunció la formación de una comisión especial integrada por miembros de cuatro comisiones parlamentarias especializadas: Asuntos Civiles, Seguridad Nacional, Asuntos Internos y Salud.

La comisión se ha encargado de realizar una investigación para evaluar la situación y las medidas de respuesta, afirmó.

Su misión incluye presentar al Parlamento un informe detallado y transparente sobre la gestión del incidente y la actuación de las autoridades competentes.

El puerto de Shahid Rayai, ubicado al oeste de la ciudad portuaria de Bandar Abbas, capital de la provincia sureña de Hormozgan, es la puerta más importante de las importaciones y exportaciones de Irán, y está conectado con más de 80 puertos importantes del mundo.