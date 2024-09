1,2,3… De nuevo a clases

Compartir en

Llegó septiembre con olor a uniforme y libros nuevos. Llegó septiembre, quedan atrás las vacaciones y se abren nuevamente las puertas al saber; letras y números que ensanchan el universo de quienes- en las diferentes enseñanzas- ocupan un puesto en las aulas.

Tiene septiembre un efecto mágico en mí. Jamás he podido desprenderme de la emoción que significa el inicio de un curso escolar y me veo transitando los disimiles momentos de mi formación; entonces afianzo mi agradecimiento a todos los que me acompañaron en ese largo y provechoso camino.

Este septiembre de 2024 la emoción no es menos. Allá en el municipio

montañoso de Cumanayagua, la pequeña Liana Karla, mi nieta del corazón, iniciará el preescolar y aunque no vivimos cerca, su abuelo y yo estaremos allí desde el amor, con ella, alentándola a no perder ni un segundo de este nuevo mundo.

Será un calendario docente no exento de retos, sobre todo porque se ha hecho un enorme esfuerzo para que se disponga de los recursos mínimos imprescindibles para hacerlo realidad.

Cuando en Cienfuegos, abran sus puertas las 373 instituciones educacionales, abrazarán el conocimiento poco más de 54 mil educandos, distribuidos en

2 mil 486 grupos docentes. En cada uno de esos sitios maestros, directivos, metodólogos, profesores y personal de apoyo harán hasta lo imposible para que cada día pasado en las escuelas no sea tiempo perdido.

Llega septiembre, el mes que nos hace un conteo: 1,2,3 y nos define una meta: ¡de nuevo a clases!

