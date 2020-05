Polos productivos de Cienfuegos: en la dirección principal de este momento

Se multiplican los polos productivos en la provincia de Cienfuegos. En cada uno de ellos intensifican las faenas para que en el tiempo justo comiencen a rendir los dividendos requeridos para solventar un asunto que deviene prioridad nacional.

“He podido apreciar mucho espíritu de trabajo, lo quees necesario hacer ahora y siempre, porque aprovechar la tierra que tenemos, ponerla a producir,lo mismo preparándola, sembrando o elaborando carbón, como en el polo de Maleza, es nuestro deber en estos tiempos”.

De esa manera valoró el quehacer perlasureño en reciente recorrido, el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero.

“He visto mucho trabajo. Se está trabajando en la dirección principal de lo que hay que hacer en este momento. Es decir, se está preparando mucha tierra, se están alistando tierras, se están abriendo nuevos polos agrícolas en Cienfuegos a partir de tierras ociosas, no bien utilizadas, yde áreas que fueron de los antiguos centrales azucareros que tienen la gran bondad de contar con fuerza de trabajo, buenos suelos y agua”, dijo.

El titular del ramo agropecuario en nuestro país refirió que “se están recuperando muchas cosas que se hacían antes, por ejemplo todo lo visto en la Empresa Pecuaria El Tablón, en Cumanayagua, donde se construye el módulo pecuario. En el caso de la Empresa de Cítricos Arimao recuperan áreas que por ahora no se van a utilizar, y se emplean en la siembra de cultivos varios. Me parece que es una buena estrategia”, aseguró.

En su reciente visita a los polos productivos que hoy emergen en Cienfuegos, Rodríguez Rollero apreció un buen ambiente de trabajo yel apoyo de las máximas autoridades del Partido y el Gobierno. “Se están haciendo muchas cosas que van a tributar en el futuro, tener un nivel superior de alimentos para la población, productos para la sustitución de importaciones y de fondos exportables”.

“Si algo hemos aprendido es a saber trabajar con los productores directamente en cada finca. Además de la disciplina que se ha impuesto, de las medidas que ha adoptado el Consejo de Defensa provincial, también la Agricultura ha estado más directamente con los productores en las fincas en el compromiso, en el diseño de las siembras, el contrato, en poder conocer realmente día a día lo que hace cada campesino”.

Una mirada a Cuba

Nuestro país dispone de 6, 4 millones de hectáreas de fondo agrícola. Poseemos una cultura agropecuaria, y también una economía abierta, que depende mucho de lo que seamos capaces de hacer en el país.

Bajo esas premisas y al decir del Ministro de la Agricultura, “el sector agropecuario y forestal, tendrá que seguir siendo un sector priorizado de la economía”.

“Lo que hemos visto en estos dos últimos meses y lo que tenemos que hacer en el futuro es poner la prioridad con la integración y el apoyo de todos los sectores, pero con el protagonismo de quienes nos desenvolvemos en el sector de la producción de alimentos”.

“Tenemos que ser más productores de granos, de más comida para el pueblo, de cultivos para la exportación; desarrollar una política agroindustrial, donde desarrollemos una industria del beneficio, del proceso; ese diseño está hecho y depende de la situación económica del mundo, del país y de lo que seamos capaces de hacer nosotros aquí”, precisó.

En los últimos años en la rama agropecuaria del país se han adoptado algunas medidas organizativas que han facilitado un mejor servicio y vínculo con los productores; entre ellas la creación de los centros comerciales de Suministros Agropecuarios, lo cual acercó los insumos a los productores además de la construcción de las estaciones de acopio de leche para propiciar el acopio de la mayor cantidad del alimento y entregarla fría.

No obstante lo anterior, “tenemos que seguir pensando con una mentalidad innovadora; qué más podemos hacer para lograr el incentivo de los productores, lograr mayor agilidad en el otorgamiento de los préstamosde tierra; poder acopiar toda la producción en interés de los destinos del Estado, pagarle a los productores en el momento oportuno. Todo ello hay que combinarlo con un mayor desarrollo tecnológico: maquinarias, sistemas de riego, la garantía de tener más fertilizantes, más productos químicos”, expresó.

Por supuesto lograr los resultados que demanda la agricultura en Cuba no es cuestión de “coser y cantar”; lleva muchísimo trabajo porque no todo está resuelto; tal y comolo reconoce el Ministro de la Agricultura: “Hay problemas que tenemos que resolver en las condiciones actuales. Hoy tenemos problemas con la producción de arroz; no disponemos de todos los insumos para poderle vender a los productores en esta campaña de primavera.

“También tenemos problemas con la producción porcina, pues al tener limitaciones económicas y no haber podido importar los alimentos previstos para los animales y no tener una respuesta rápida para poder tenerlos en el país, hemos tenido limitaciones para producir más cerdo.Todo ello nos enseña que debemos ser menos dependientes del maíz de importación y de la harina de soya y buscar variantes de alimentos para los cerdos, con más volúmenes y variedad en el país como el sorgo, mejorar el uso del palmiche, la miel B, entre otros”.