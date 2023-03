Enfrentamiento al delito en Lajas: cambiar el ritmo

Continúa el municipio de Lajas sin mostrar un despegue definitivo en el enfrentamiento al delito y las indisciplinas sociales. Y no es que sea nulo el accionar; se trata de que no rinde los resultados esperados, que no es otra cosa que la disminución de las conductas violatorias de lo dispuesto en las regulaciones vigentes en los más disímiles campos.

Preocupante resulta el hecho de que continúan como uno de los territorios con mayor incidencia en los delitos de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor, a pesar de que se asegura la realización de acciones. Al decir de funcionarios de la delegación provincial de la Agricultura, “No se aprecia una total integración entre todas las fuerzas involucradas en el enfrentamiento a este tipo de delitos, tan nocivos a la economía local, de la provincia y del país. Es preciso la integración colectiva como eje central y no las acciones dispersas de cada quien por su lado”.

A tenor con tal panorama, Alexandre Corona Quintero, gobernador de Cienfuegos, conminó a las autoridades lajeras a un actuar diferente en los consejos populares con una alta incidencia en el delito contra la masa ganadera. “Lo materializado hasta ahora no ha sido suficiente ni efectivo pues aún se evidencian altos índices, muy cercanos a los del año anterior, por lo que es una situación persistente que se traduce en descontrol de la masa con la incidencia en las producciones.

Otras aristas requeridas de un impulso mayor están referidas al ordenamiento territorial y los precios. “Se evidencia inobservancia de las normas de ordenamiento territorial y urbanístico, pues las personas, por ejemplo, ubican puntos de venta en cualquier sitio de la localidad cabecera que, además, es pequeña. Hay que velar por el respeto a los espacios urbanos; al tiempo que los precios de los más variados productos manifiestan una tendencia alcista en detrimento de la población”, aseveró Corona Quintero, quien nuevamente exhortó a intensificar el trabajo del observatorio de precios más allá de las oficinas, teniendo como razón primera la correspondencia de las fichas de costo con la calidad de los productos y servicios que se ofrecen.

En opinión del máximo representante gubernamental de la región centro sureña, es vital el completamiento de los cuerpos de inspección en Santa Isabel de las Lajas; sin embargo, “lo más importante es, precisamente, la efectividad del quehacer de quienes actualmente asumen esas funciones; porque no se trata solo de imponer multas sino de lograr el cumplimiento de la obligación de hacer de los infractores”.

En opinión de esta reportera, han de tensarse las fuerzas, entiéndase las autoridades y cada uno de los equipos de inspección con el respaldo resuelto del pueblo para transformar el actual estado de cosas. No es el municipio lajero el único en el que se reiteran, día a día, los incumplimientos y violaciones.

No soy partidaria de los extremos; suficientemente ha quedado demostrado que no dejan resultados positivos; sin embargo, urge ya una actuación contundente que cumpla el cometido esperado por todos: que “las aguas tomen su nivel”; es decir evidenciar una palpable disminución de los comportamientos impropios lo que se traduciría en mayor bienestar para todos.