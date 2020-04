En el “Antonio Sánchez”, de la caña, su pureza

Ya el cañero mayor del municipio de Aguada lo había adelantado: “Nunca antes tuve un pago tan justo de la caña por parte del central Antonio Sánchez como en esta zafra”, asegura el también asociado a la Coopeativa de Créditos y Servicios (CCS) Sergio González López.

Al fin se hizo realidad en la contienda 2019-2020 un viejo reclamo de los productores de la gramínea, cuando la instalación de sondas muestreadoras en cada uno de los ingenios en operaciones de la provincia permitió diferenciar la calidad de la materia prima que entraba al basculador.

“El nuevo modelo implantado parte de pruebas analíticas mucho más fiables y veraces, a partir de la extracción de una muestra. Luego, después de evaluar los resultados en el laboratorio, determinamos la retribución a desembolsar para la unidad productiva o agricultor individual”, precisa el ingeniero Héctor Javier Pacheco León, especialista principal del Sistema de Pago a la Caña por su Calidad (SPCC).

Detalla el joven profesional que los análisis permiten determinar el rendimiento potencial cañero (RPC), parámetro medidor de la concentración de azúcar, es decir, la sacarosa posible a extraerle a los tallos.

“Tomamos una pauta de unos 15 kilogramos, explica, para realizar el llamado despalillo, proceso mediante el cual separamos del tronco el cogollo, paja, cepa, tierra y otras impurezas. A continuación viene el proceso de desfibrado, homogenización y prensado, operaciones esenciales en las pruebas conclusivas de indicadores cualitativos del RPC como lo son el brix, pol (polisacáridos), PH (acidez) y pureza. De acuerdo con los resultados, apelamos a una tabla de valores para el pago”.

La presente zafra constituyó el “bautizo de fuego” del joven ingeniero, quien manifiesta sentirse muy a gusto en este puesto por el perfil profesional de la plaza en correspondencia con los estudios universitarios realizados de ingeniería Química.

“A pesar del poco tiempo en el sector, ya me siento azucarero por ese arrobo que produce en el alma el dulzón permanente del guarapo y la melaza que se respira en cualquier rincón del ingenio. Además, me atrapó el sentido de la unidad del colectivo, como también lo hizo el trato afable y respectuso de mis compañeros y jefes. Me gustaría en un futuro vincularme más al proceso de fabricación de azúcar”.

Y ese sentimiento de arraigo le desborda con entusiasmo cuando habla de “su cuartel general”, al referise al local donde pasa horas y horas de la jornada diaria, rodeado de máquinas analíticas, tubos de ensayo, probetas y matraces.

“Para asegurar la confiabilidad de nuestras pruebas contamos con equipos certificados por los organismos competentes. Entonces, las determinaciones metódicas las hacemos en correpondencia con lo establecido en el Manual de Control Analítico Unificado. Para ello disponemos de dispositivos tecnológicos de avanzada como lo son el sacarímetro, prensa, desfibradora, refractómetro (de mesa y de mano), balanzas, además de los utensilios tradicionales de laboratorio”, puntualiza.

Sí bien el Sistema de Pago incidió en esta contienda en cuanto a la disminución de impurezas, a juicio de Pacheco León aún persiste la presencia de materias extrañas en la caña, en buena medida por descuidos de los operadores a la hora de realizar el corte mecanizado con la cuchillas de las combinadas por debajo de lo permisible, comenta el especialista principal.

Al decir de sus compañeros de trabajo a modo de jarana, Héctor Javier entró por la puerta ancha al “Antonio Sáchez”, cuando después de cuatro años de espera el ingenio aguadanse selló el cumplimiento productivo y siguió moliendo para aportar un poco más.

“Fue una zafra muy dura, señala el ingeniero, pero valió la pena. Y a pesar del poco rato libre, disfruto como puedo, aún con el aislamiento en casa debido al coronavirus, pues con mi esposa Lietty, también especialista en este central, disfrutamos de la música, la lectura y la televisión. Así que, para nada riñe la juventud con el azúcar”.