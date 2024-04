Se cierran y abren páginas para el pesista de Horquita

Compartir en

Conversar con Olfides Sáez Vera siempre me ha resultado muy grato, pues detrás de la musculosa figura del pesista oriundo de Horquita se esconden una humildad y sencillez muy superiores a su anatomía.

Con el máximo exponente de las pesas cubanas en los últimos años dialogamos acerca de su desempeño en la Copa Mundial que recientemente acogió Tailandia, la cual daba los últimos cupos a los Juegos Olímpicos. También nos interesamos por el futuro del atleta, ahora que ha anunciado su retiro del deporte activo, y de otros temas relacionados con su exitosa carrera.

¿Cómo evalúas la actuación en Phuket?

“La competencia no fue lo que esperaba, pero estoy contento con los resultados. Intenté levantar pesos que hacía buen tiempo no lograba y al menos en el envión, la primera parte del ejercicio se cumplió con pesos bien altos (206 y 210 kilos). Me faltó la parte final, donde siempre he sido más fuerte. Claro que no estoy contento pues no se logró la clasificación, pero me esforcé con todo por conseguirlo.

“La división de 89 kilogramos, ya lo he dicho en otras ocasiones, es de las más difíciles en la actualidad, sino la más dura. Varios atletas de las categorías inmediatas inferior y superior, que no son olímpicas, suben o bajan para competir en la misma, y eso la convierte en una verdadera constelación de estrellas, por lo que es bien complejo ubicarse entre los primeros. Te voy a poner un solo ejemplo: el venezolano Keydomar Vallenilla, subcampeón olímpico en Tokio, se fue ahora sin medallas, y sinceramente, según mi criterio, la tiene complicada para repetir el podio en París, pues las marcas que se están haciendo están distantes de las que él ha conseguido”.

¿Terminó entonces el sueño olímpico?

“Podemos decir que sí. Todavía hay que esperar a que se publique la clasificación, pero es bien difícil, pues me encuentro en el puesto 14 y tendrían que presentar problemas cuatro atletas para poder incluirme”.

¿Mantienes la decisión del retiro?

“Sí. Este año se termina la carrera de Olfides como deportista activo. Hay que saber cuándo decir adiós, y pienso que ha llegado el momento. Aspiro a estar en el Campeonato Mundial que se efectuará en el mes de diciembre, y allí será mi última levantada. Me esforzaré como siempre para llegar en la mejor forma posible y despedirme de la mejor manera. Así cerraré esta página de mi vida. Se que no he tenido los resultados de otros, pero estoy satisfecho con lo conseguido, sobre todo porque me entregué en cuerpo y alma a esta disciplina”.

Algunos cuestionan tu decisión, pues precisamente ahora han llegado tus mejores acumulados.

“Es cierto, pero ya son casi 30 años y quiero dedicarle tiempo a mi familia, tengo dos hijos y hay que atender al hogar. Para nada se debe a que me falten fuerzas ni nada por el estilo, sino porque creo que una retirada a tiempo nunca será sinónimo de derrota. Es tiempo de esa retirada”.

¿Influyó la muerte de tu padre?

“No es un secreto para todo el que me conoce que mi papá era mi fan número uno y que teníamos una relación especial. Siempre que llegaba con una medalla él se la colgaba en el cuello y recorría orgulloso todo el pueblo de Horquita. Por eso cuando regresé de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile fui directo a su tumba para mostrarle la presea, la cual le había prometido. Esa promesa no está cumplida totalmente, pues me resta traerle la medalla del Campeonato Mundial, y voy a luchar por ella como nunca antes”.

¿Veremos a Olfides como entrenador?

“Después que se haga oficial el retiro es mi intención incorporarme como entrenador y formar atletas. Quiero que me vean como un ejemplo y que aspiren a superar mis resultados. Para eso los voy a preparar”.

¿Qué opina el capitán del equipo nacional del levantamiento de pesas cubano actual? ¿Te consideras un paradigma para tus compañeros?

“Es verdad que las pesas cayeron en cierta decadencia, aunque se ve un resurgir. Mi opinión al respecto es que nuestro deporte se está nutriendo de figuras jóvenes de mucho talento. Hoy se aprecia más en el equipo femenino, mientras en el masculino varios atletas vienen despuntando. Veo futuro, y esa es otra de las causas del retiro, darle paso a los más jóvenes, no ser un obstáculo para su desarrollo. Llevo unos seis años de capitán y se que muchos de mis compañeros me ven como un paradigma, sencillamente porque nunca he bajado la guardia, ni siquiera en mis peores momentos. Siempre he echado el resto en cada sesión de entrenamientos, en cada competencia”.

¿Qué significan para Olfides las pesas, la familia y Horquita?

“Para mí las pesas han sido una verdadera escuela. Desde mis inicios en la Eide Provincial el deporte me enseñó a formarme no solo como atleta, sino como hombre y como persona. La familia es lo máximo. No encuentro palabras para definirlo, sobre todo por la que me tocó, con unos padres muy sacrificados con cada uno de sus hijos. Quizás no pudieron darnos todo lo que quisieron, pero jamás se rindieron ni se dieron por vencidos en cuanto a satisfacer nuestras demandas. Y Horquita es el pueblo que me vio nacer y correr por sus calles descalzo. Allí todos me quieren y han seguido de cerca mi carrera. Es un orgullo haber salido precisamente de ese lugar de campo, sin ningún tipo de ‘palancas’ ni ‘ayudas’ de nadie, solo por mis condiciones y talento. Eso sirvió de acicate a muchos otros muchachos que luego se incorporaron al deporte. Siempre seré Olfides, el pesista de Horquita”.

