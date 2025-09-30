Yihad Islámica: Plan de Trump-Netanyahu prolonga la agresión en Gaza

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 45 segundos

La Yihad Islámica Palestina rechaza el plan de EE.UU. para poner fin a la guerra israelí en Gaza y lo tilda de una fórmula para perpetuar la agresión en la franja.

En una declaración publicada el lunes, el secretario general del movimiento de resistencia Yihad Islámica de Palestina, Ziad al-Najala, denunció categóricamente el plan de 20 puntos del presidente estadounidense, Donald Trump, mediante el cual intenta poner fin a la guerra genocida de Israel en Gaza. “Es una fórmula para perpetuar la agresión israelí contra la nación palestina”, afirmó el dirigente palestino.

Enfatizó que la propuesta, que Trump presentó en la Casa Blanca junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, refleja completamente la visión del régimen ocupante de Tel Aviv.

De acuerdo con el líder de la Yihad Islámica, “Israel pretende imponer, con el apoyo de Estados Unidos, lo que no pudo lograr mediante la acción militar. Por consiguiente, consideramos la declaración estadounidense-israelí como un catalizador para la escalada del conflicto en la región”, avisó.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, presentó el lunes, un plan de paz de 20 puntos para Gaza que, según él, pondría fin a la guerra en Gaza, marcada por dos años de genocidio de Israel, con más de 66 000 muertos entre la nación palestina.

El plan de Trump ha sido aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mientras que el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) aún no ha emitido una respuesta oficial.

Según la propuesta, el movimiento de HAMAS, tendría que desarmarse a cambio del fin de los combates, de la entrega de ayuda humanitaria para los palestinos y de la promesa de reconstrucción en Gaza.

Pero la propuesta solo promete vagamente que, algún día, quizás sea posible la creación de un Estado palestino. Mientras, que según el texto, en el futuro previsible, Gaza y sus más de dos millones de palestinos quedarían bajo control internacional.

Una fuerza de seguridad internacional entraría en el lugar, y una llamada Junta de Paz encabezada por Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair supervisaría la administración y la reconstrucción de Gaza. El territorio permanecería rodeado por tropas israelíes.

El plan exige el cese inmediato de las hostilidades y establece un plazo de 72 horas para que HAMAS libere a todos los retenidos que aún mantiene, vivos o muertos.

A cambio, Israel liberaría a 250 palestinos que cumplían cadena perpetua en sus cárceles, así como a 1700 personas detenidas en Gaza desde el inicio de la guerra, incluyendo a todas las mujeres y niños.

Israel también entregaría los cadáveres de 15 palestinos por cada prisionero entregado.

En este sentido, Netanyahu advirtió que, si HAMAS, rechaza el plan de Trump, o incluso si lo aceptara y tratara de contrarrestarlo, Israel completaría la tarea por sí solo.