Xi destaca “estabilidad” de lazos entre China y Rusia

El gobernante chino intercambió saludos y felicitaciones con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la víspera de la llegada del Año Nuevo

El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, intercambiaron este martes (31.12.2024) mensajes de felicitación por el año nuevo tras un 2024 en el que ambos países “han mantenido relaciones más maduras y estables”, según el líder del gigante asiático.

Pese al “siglo de cambios acelerados y una situación internacional volátil”, las relaciones entre Pekín y Moscú “han avanzado siempre de la mano por el camino correcto de la no alineación, la no confrontación y el no ataque a terceros”, aseguró Xi, según la agencia oficial Xinhua.

El mandatario chino recordó las tres reuniones que mantuvo con Putin este año en persona y los avances hacia una “confianza mutua política y cooperación estratégica” entre Pekín y Moscú.

“Se ha estrechado aún más el vínculo de amistad sincera entre los dos países”, recalcó Xi, que agregó que ambas partes “han alcanzado amplios consensos” y “realizado importantes contribuciones a la promoción de la solidaridad y la cooperación del ‘sur global'”.

El presidente chino expresó su esperanza de “seguir manteniendo estrechos contactos” con Putin en 2025 e indicó que “independientemente de cómo cambien los vientos y los nubarrones internacionales”, su país “promoverá la causa de la paz y el desarrollo mundiales”.

Cooperación entre ambas naciones

Por su parte, Putin puso énfasis en la “cooperación entre ambas partes en los ámbitos del comercio y la economía, la energía, el transporte, la ciencia y la tecnología” en un año en el que se han cumplido 75 años desde el establecimiento de lazos diplomáticos entre Pekín y Moscú.

El líder ruso transmitió a Xi su disposición a “mantener los contactos” con el presidente chino y a que los dos países “refuercen su cooperación y coordinación en plataformas multilaterales”, según Xinhua.

La coordinación entre China y Rusia “no solo está en plena consonancia con los intereses de los dos pueblos, sino que también favorece el mantenimiento de la seguridad y la estabilidad internacionales y regionales”, según el presidente ruso.

Desde el estallido del conflicto en Ucrania, China ha mantenido una postura ambigua durante la cual ha pedido respeto para “la integridad territorial de todos los países”, incluida Ucrania, y atención para las “legítimas preocupaciones de todos los países”, en referencia a Rusia, país con el que ha profundizado sus intercambios en los últimos años.

