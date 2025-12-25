Vocales electorales: Miriela, del Consejo Municipal de Cienfuegos

Compartir en

“Comencé mis funciones como vocal de un consejo electoral en el año 2017, en el municipio de Cifuentes en la provincia de Villa Clara. Hace un tiempo me trasladé a Cienfuegos y continúo ese estrecho vínculo”.

Quien así se expresa es Miriela Díaz Pérez, profesora de Cultura física en el Instituto Nacional de Deporte y Recreación (Inder) en el combinado deportivo 3 de la barriada Hermanas Giralt, en la capital cienfueguera y no duda en responder cuando es convocada a movilizarse para asumir los diferentes procesos.

“En el momento en que la asamblea municipal informa al Consejo Electoral de la necesidad de cubrir un cargo vacante por cualquiera de las causas contempladas en la Ley electoral, entonces comienza la labor. ¿Por qué? Porque inician diferentes pasos del proceso que son imprescindibles como, por ejemplo, las reuniones de nominación de candidatos.

“Además, se revisan los posibles locales que pueden funcionar como colegios y se establecen los respectivos convenios tanto a los estatales como a alguna vivienda particular que se defina para esa función”, explica.

Pero también corresponde a los vocales tomar parte en las capacitaciones que se ofrecen a las autoridades electorales y acompañar la verificación de las listas de electores, conocido como “casa a casa”. En síntesis, los vocales de los consejos electorales provinciales y municipales, según lo establece la legislación electoral tienen como atribuciones “asistir, por derecho propio a las sesiones del consejo y ejecutar las tareas que se le asignen por el consejo o su presidente”; de ahí que el diapasón de acciones a acometer sea amplio.

A lo largo de ocho años, Miriela ha participado en varios procesos electorales y tiene muy claro qué debe distinguir a un vocal. “Debe tener disposición y ser muy responsable porque la tarea que estamos cumpliendo es muy importante; debe ser como un guía, debe estar al tanto de las personas que fungen como autoridades electorales en la demarcación en que esté realizando su trabajo y sobre todo no le puede faltar el compromiso”.

No son de otra galaxia. Quienes se desempeñan como vocales de los consejos electorales a cualquier nivel (municipal, provincial o nacional) se distinguen por sus cualidades éticas y morales que les permiten acompañar los diversos procesos electorales contemplados en la legislación vigente.

De su trabajo y entrega también depende el adecuado discurrir de las jornadas democráticas que, con transparencia, legalidad en imparcialidad, de desarrollan en el país.

