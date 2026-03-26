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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizó varias declaraciones importantes sobre la situación actual en el país y en el mundo. En primer lugar, subrayó la relevancia de la soberanía, señalando que aquellos países que han renunciado a ella no logran defender plenamente sus intereses nacionales.

En medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio, que ya afecta a sectores enteros de la economía mundial, advirtió que las consecuencias de lo que ocurre siguen siendo difíciles de predecir, incluso para los participantes directos en el enfrentamiento.

En el ámbito económico, destacó la necesidad de mantener la prudencia y seguir una política moderadamente conservadora, ya que las fluctuaciones actuales pueden cambiar rápidamente hacia una dinámica opuesta. En este sentido, aseguró que las autoridades rusas continuarán reduciendo los costos para las empresas y disminuyendo las barreras administrativas para los negocios.

Explicó que el significado de las inspecciones empresariales está cambiando: si antes los órganos de control buscaban infracciones, ahora la tarea es prevenirlas. Asimismo, señaló que en los mercados mundiales el éxito lo alcanzan los países y las empresas que invierten en innovación, por lo que el Estado tiene la intención de incentivar a las compañías a invertir en la modernización.

Sobre la situación geopolítica, el mandatario afirmó que Rusia se vio obligada a tomar todas las medidas necesarias para proteger a su gente en Crimea en 2014 y, más tarde, en el sureste de Ucrania, tras lo cual se impusieron sanciones ilegales.

Ante los crecientes trastornos en el comercio mundial y en la esfera de inversión, que se están convirtiendo en una nueva realidad, subrayó que Rusia debe ser fuerte.

Por otro lado, ordenó reducir la carga burocrática para los empleados públicos, incluidos médicos y educadores. Finalmente, el jefe de Estado agradeció por separado a los empresarios por su contribución al desarrollo de Donbás y Novorossiya, así como por su ayuda a los participantes en la operación militar especial.

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