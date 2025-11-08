sábado, noviembre 8, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Vicepresidente de Cuba dialogará con colombianos solidarios

Prensa Latina 0 comentarios , , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 19 segundos

Los encuentros tendrán lugar en la Sede Vacacional Los Trupillos de esta ciudad, a la que arribó la víspera el vicemandatario para participar en la IV Cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), que comenzará mañana.

Valdés fue recibido en el aeropuerto Internacional Simón Bolívar con honores militares por el viceministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Mauricio Jaramillo, y por el embajador de Cuba en Colombia, Javier Caamaño.

El vicepresidente lidera la delegación de la mayor de las Antillas, que también integran el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, y la viceministra de la misma cartera, Anayansi Rodríguez.

Según trascendió, la delegación de la nación caribeña “aportará el espíritu constructivo y la disposición de contribuir al mecanismo birregional, sobre bases de igualdad y respeto mutuo, el diálogo y la cooperación, para beneficio de todas las partes”.

Denunciará asimismo el recrudecimiento del bloqueo impuesto por los Estados Unidos y la injustificada inclusión en la lista unilateral de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo, según apuntó la Cancillería de la isla.

La IV Cumbre Celac-UE, a la que acudirán delegaciones de 62 países, representa una oportunidad de fortalecer la integración, fomentar el desarrollo sostenible y proyectar una voz común en el escenario global, de acuerdo con el país organizador.

Entre los invitados de alto nivel se encuentran el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el de Uruguay, Yamandú Orsi, y el del gobierno español, Pedro Sánchez.

La reunión tendrá como eje central la Triple Transición —energética, digital y ambiental—, orientada a generar soluciones reales frente al cambio climático, las brechas tecnológicas y los desafíos productivos.

Entre sus objetivos destacan la consolidación del multilateralismo, la cooperación efectiva y la creación de una hoja de ruta birregional a dos años, con proyectos concretos en temas como energía renovable, digitalización inclusiva, protección de ecosistemas, innovación en salud, agroecología, biotecnología y movilidad humana.

Los asuntos que se abordarán incluyen la promoción de la descarbonización, la interconexión eléctrica regional con cooperación de la UE, la digitalización inclusiva para cerrar brechas tecnológicas y potenciar la transformación productiva, la financiación climática y protección de ecosistemas estratégicos.

Visitas: 1

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *