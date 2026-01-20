Venezuela refuta ‘fake news’ sobre narcotráfico contra Rodríguez

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 13 segundos

El Gobierno de Venezuela ha criticado la falsa narrativa que acusa a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de estar vinculada con el narcotráfico.

Mediante una nota emitida el lunes, la plataforma informativa Miraflores Al Momento, perfil oficial del Palacio presidencial de Mirafolres, desmintió una publicación de la agencia Associated Press (AP) contra Rodríguez, en la el medio estadounidense alega tener acceso a pruebas que confirman que la mandataria venezolana ha estado en el radar de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos durante años.

“Nueva versión, mismas ‘fuentes’ y cero pruebas. Ya demostraron que esto no se trata de la falsa narrativa sobre Venezuela y el narcotráfico, sino de mantener la amenaza contra la Presidenta (E.) @delcyrodriguezv”, denunció el Gobierno venezolano.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) ha enfatizado que el motivo detrás de estas noticias falsas es desestabilizar la gestión de Rodríguez mediante la misma narrativa ya utilizada contra el presidente Nicolás Maduro, secuestrado por Estados Unidos en una agresión militar el pasado 3 de enero.

El ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, describió en la misma jornada como “arma recurrente” la difusión de numerosas noticias falsas sobre su país, y afirmó que algunas de estas sirvieron como contexto previo a la invasión estadounidense.

Cabello destacó que tanto la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como otros miembros del Gobierno son diariamente blanco de lo que calificó de una “guerra mediática” cuyo objetivo es “socavar” la Revolución Bolivariana.

El 3 de enero, EE.UU. lanzó una agresión militar masiva en Venezuela. La operación concluyó con el secuestro de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York.

Maduro, acusado de traficar droga hacia territorio estadounidense, se declaró inocente en su primera audiencia ante la Justicia de EE.UU. en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Venezuela denuncia que Washington ejecutó la “gravísima agresión militar” con el objetivo de apoderarse de sus recursos estratégicos, en particular de su petróleo y minerales.