Venezuela junto a Cuba en la lucha contra el bloqueo de EE. UU.

La República Bolivariana de Venezuela ratificó hoy su apoyo a Cuba en la lucha contra el bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos, en la primera jornada de discusión y votación de un proyecto de resolución que exige el fin de esa política hostil en la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU).

En su intervención, Samuel Moncada, embajador venezolano ante el organismo, señaló que el bloqueo contra Cuba sigue causando una profunda pérdida superior a los cinco mil millones de dólares al año, lo que se traduce en afectaciones en los diferentes sectores de desarrollo socioeconómico del país.

Destacó que este cerco es un acto de guerra económica que busca rendir por hambre, enfermedad y muerte a un pueblo entero; esa es la verdad que se quiere ocultar cuando el Estado norteamericano califica este crimen como una simple medida política, expresó.

Moncada puntualizó que desde Venezuela se habla de este hecho con conocimiento de causa, por ser objetivo de un ataque similar por parte del régimen imperial estadounidense.

Subrayó que durante este último año se ha evidenciado cómo Washington ha intentado manchar la solidaridad internacional cubana, mediante una campaña de descrédito contra el programa de cooperación médica, los mismos que han salvado vidas en todo el mundo durante la peor etapa de la pandemia de COVID-19.

Mientras unos envían bombas y armamento como parte de su estrategia de guerra perpetua, Cuba envía médicos, y por eso es atacada, porque su ejemplo desenmascara la hipocresía de quienes dicen defender la libertad, sostuvo el embajador venezolano.

Añadió que la inclusión de la mayor de las Antillas en la lista de países patrocinadores del terrorismo es una decisión que carece de fundamento y constituye un insulto a la verdad histórica y a la realidad que actualmente se refleja.

El diplomático bolivariano resaltó que votar por Cuba es votar por la justicia, por la paz y por la vida, haciendo alusión al proceso que se desarrollará este miércoles en la AGNU, cuando se lleve a sufragio la resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba”, que desde 1992 ha sido respaldada por la mayoría de los países del mundo.

