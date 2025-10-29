Rusia apoyará una vez más la resolución cubana contra el bloqueo

Compartir en

Rusia apoyará la resolución que exige el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, dijo hoy en ONU el representante permanente del país euroasiático ante el organismo multilateral, Vasili Nebenzia.

El diplomático reiteró que la Federación de Rusia se suma a la declaración de los países amigos de la Carta de las Naciones Unidas sobre el tema, pues refleja el amplio consenso a favor de la eliminación del bloqueo de Washington contra la isla caribeña.

Igualmente, Moscú apoya firmemente la cancelación inmediata del bloqueo estadounidense que viola las normas del derecho internacional, destacó Nebenzia en su intervención en la 21 sesión plenaria del 80 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Esa guerra de sanciones contra el país caribeño evidentemente diseñada con el objetivo de eliminar al gobierno de un país que Washington considera que no es de su agrado, limita las posibilidades de Cuba de avanzar en los sectores que más lo necesitan, incluido el desarrollo del mercado financiero del país, dijo.

Las pérdidas colosales del país latinoamericano hablan por sí solas, refirió el representante ruso, quien agregó que la aplicación de esas sanciones extraterritoriales también es un acto ilegal.

Nebenzia refirió también que el bloqueo es una práctica neocolonial de coerción, y a pesar de eso, Cuba sigue su rumbo independiente.

Rusia, acotó, considera también insostenible la práctica perjudicial de acusar a La Habana de la trata de personas, cuando lo que hace realmente es ayudar con sus especialistas de la salud a naciones que tanto lo necesitan.

Además, considera inaceptable que Cuba siga en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, cuando es un país cuya posición en la lucha contra ese flagelo es inobjetable, sentenció Nebenzia.

