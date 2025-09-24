Venezuela evalúa decretar Estado de Conmoción Exterior ante amenazas de EE.UU.

Compartir en

El jefe de Estado indicó que las y los venezolanos, “están unidos y tienen la razón de luchar por nuestra soberanía”, la cual está siendo amenazada por el Gobierno de Donald Trump

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, evaluó este martes decretar el Estado de Conmoción Exterior en toda Venezuela, en el contexto de la hostilidad por parte de Estados Unidos y la amenaza de intervención.

El presidente refirió que el decreto Constitucional tiene como finalidad que «toda la nación, toda la república, toda la institucionalidad, todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana de este país, tenga el respaldo, la protección y la activación de toda la fuerza de la sociedad venezolana, para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra de Venezuela».

Asimismo, el jefe de Estado indicó que las y los venezolanos, “están unidos y tienen la razón de luchar por nuestra soberanía”, la cual está siendo amenazada por el Gobierno de Donald Trump.

‘Venezuela jamás será humillada por ningún imperio,”, resaltó el dignatario, al tiempo de precisar que los poderes públicos deberán activarse intensamente, para estar a la altura del momento histórico.

Al recordar que el pueblo de Venezuela rechaza las amenazas imperiales, insistió que las califica de repudiables y burdas y “está dispuesto a defender el derecho a la paz de Venezuela”.

En este mismo contexto reconoció la auto convocatoria del pueblo de la Gran Caracas que, desde tempranas horas se movilizó.

“Mientras más agresiones y amenazas imperiales se vierten sobre Venezuela, más fervor, más pasión que se ve allí”, indicó Maduro.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez señaló que “en unión nacional, lo que ha demostrado el pueblo venezolano, atendiendo las convocatorias que usted ha hecho al alistamiento de la Milicia Bolivariana (…)” es que “todo el pueblo va a estar preparado para defender a la Patria en un alto nivel de conciencia que hoy demuestra Venezuela”.

“Y sigue dando ejemplos al mundo con mucha paciencia, con mucha parsimonia, pero con inmensa dignidad y gigante determinación, infinita, lealtad al legado histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar, nuestro ejército Libertador”, señaló Rodríguez.

Este decreto es una de las acciones realizadas por Venezuela para enfrentar las agresiones de Estados Unidos, quien hace más de un mes se desplegó por el mar Caribe sus barcos militares.

A través de la mencionada normativa jurídica, se otorga carácter legal a las acciones que ejercerá el Gobierno Bolivariano ante un posible ataque militar de Estados Unidos contra la soberanía venezolana.

