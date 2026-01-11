Venezuela desmiente alerta de seguridad promovida por Estados Unidos

Venezuela –subraya el texto- se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad. Todos los centros poblados, vías de comunicación, puntos de control y dispositivos de seguridad funcionan con normalidad”. “La totalidad de las armas del país –agrega la declaración- se encuentran bajo el control del Gobierno Bolivariano, único garante del monopolio legítimo de la fuerza y de la tranquilidad del pueblo venezolano”.

La comunicación emitida por el Departamento norteamericano de Estado sobre nuestro país “se fundamenta en relatos inexistentes orientados a fabricar una percepción de riesgo que no existe”, asegura un comunicado del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.

El comunicado insiste en que “la República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso con la protección de la paz, la estabilidad institucional y la convivencia del pueblo venezolano”.

Nicolás Maduro Guerra, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, transmitió un mensaje de fortaleza en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama, Cilia Flores, tras mantener contacto con el equipo legal del mandatario, informó Venezolana de Televisión desde sus canales.