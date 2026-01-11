domingo, enero 11, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Internacionales Noticias 

Venezuela desmiente alerta de seguridad promovida por Estados Unidos

Prensa Latina 0 comentarios
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 43 segundos

El gobierno de Venezuela consideró sin fundamento una alerta promovida por Estados Unidos sobre la existencia hoy en la nación bolivariana de situaciones de inseguridad.
La comunicación emitida por el Departamento norteamericano de Estado sobre nuestro país “se fundamenta en relatos inexistentes orientados a fabricar una percepción de riesgo que no existe”, asegura un comunicado del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.

Venezuela –subraya el texto- se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad. Todos los centros poblados, vías de comunicación, puntos de control y dispositivos de seguridad funcionan con normalidad”.

“La totalidad de las armas del país –agrega la declaración- se encuentran bajo el control del Gobierno Bolivariano, único garante del monopolio legítimo de la fuerza y de la tranquilidad del pueblo venezolano”.

El comunicado insiste en que “la República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso con la protección de la paz, la estabilidad institucional y la convivencia del pueblo venezolano”.

Lea además ⇒ Envía Nicolás Maduro Guerra mensaje desde EE. UU.

Nicolás Maduro Guerra, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, transmitió un mensaje de fortaleza en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama, Cilia Flores, tras mantener contacto con el equipo legal del mandatario, informó Venezolana de Televisión desde sus canales.

Visitas: 6

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *