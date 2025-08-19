Venezuela denuncia guerra híbrida de EEUU contra el país

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 14 segundos

Venezuela firmó un comunicado en repudio a los ataques contra el presidente Nicolás Maduro, con la coartada de una hipócrita lucha contra el narcotráfico.

A través de un comunicado firmado el lunes, el Consejo Moral Republicano precedido por el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, como presidente del Consejo Moral Republicano (órgano del Poder Ciudadano), repudió el anuncio de la Administración estadounidense de elevar a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro.

La nota señaló que dicha medida constituye una violación flagrante al derecho internacional, un atentado contra la soberanía nacional y una grosera intromisión en los asuntos internos del Estado venezolano.

Saab detalló que la guerra híbrida está el uso de redes, de televisión, de radio, de prensa para lavar cerebros y justificar lo malo y “se engaña al mundo con el tema de los derechos humanos”.

“Eso no se había visto nunca, pero son las excusas que utiliza el Imperio, la Unión Europea (UE) para asediar naciones que no forman parte de su geopolítica, de ser satélites o países lacayos de su acción criminal, que buscan aplastar a los pueblos para robarse toda la riqueza, en el caso venezolano, petróleo, gas, coltán, agua, carbón, hierro, oro. Ese es el fin último”, explicó.

Saab denunció que el imperio estadounidense ha intentado utilizar la farsa nefasta totalmente hipócrita de la lucha contra el narcotráfico para colocar una recompensa que no tiene tampoco antecedentes en el mundo.

“EE.UU. insiste en incurrir en prácticas propias de regímenes coloniales, universalmente rechazados, utilizando su aparato judicial como instrumento de persecución política global. Esta acción forma parte de la guerra híbrida contra Venezuela y está diseñada para complacer a factores extremistas de la ultraderecha venezolana que apuesta por la violencia tras ser derrotados en el terreno democrático”, señaló Saab durante la lectura del documento.

msr/hnb