Cuba en Asunción: Décima jornada de los Juegos Panamericanos Junior

Cuba vivió este lunes su mejor día en cuanto a cosecha de medallas en los Juegos Panamericanos Junior, encabezado por el aporte del atletismo. Con ese empuje, nuestros representantes salen este martes en pos de conseguir nuevos éxitos.

En el deporte rey, por ejemplo, Josmi Sánchez intentará afianzar su dominio del decatlón, mientras Rosmaiby Quesada sale ahora al heptatlón, tras su plata en el salto largo.

A su vez, en longitud varonil Aniel Molina buscará el podio, lo mismo que Melissa Padrón en 800 m planos y Reynaldo Espinosa en el hectómetro.

Por su parte, desde las piscina Frank Abel Rosales peleará por otra medalla, ahora en el trampolín a 3 metros, mientras que los representantes del voleibol, tanto en sala como de playa, y el balonmano, cierran sus etapas clasificatorias.

Para la jornada hay anunciada muchísima lluvia, hasta ahora ausente de los Juegos.

Récord panamericano para Jocelyn Echazábal en 100 m con vallas Jocelyn Echazábal mostró cartas de presentación en las semifinales de los 100 metros con vallas y comandó la prueba con récord panamericano de 12.95 s. La cubana mejoró en un segundo su marca personal y fue la única de la ronda capaz de bajar de los 13.20 s. Por detrás de ella las mejores fueron las jamaicanas Oneka Wilson (13.27 s) y Briana Campbell (13.37 s).

