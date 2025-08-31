Unión Eléctrica pronostica un déficit de 1635 MW para pico nocturno de este domingo

Tiempo de lectura aprox: 38 segundos

Este sábado se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1631 MW a las 21:40 horas.

La producción de energía de los 26 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2524 MWh, con 552 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1920 MW y la demanda 3097 MW, con 1197 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1100 MW.

Las limitaciones en la generación térmica son de 379 MW.

Para el horario pico se estima la entrada de 100 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible y la entrada de la unidad 5 de la CTE Rente con 60 MW.

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 2085 MW y una demanda máxima de 3650 MW, para un déficit de 1565 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1635 MW en este horario.

(Tomado de UNE-MINEM)