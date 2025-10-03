Unión Eléctrica pronostica déficit de 1900 MW para el pico nocturno de este viernes

Compartir en

En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1842 MW a las 19:20 horas coincidente con la hora pico, superior a lo planificado por salida imprevista de las Unidades 3 y 6 de la CTE Renté.

La producción de energía de los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2917 MWh, con 583 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1420 MW y la demanda 2680 MW con 1274 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1200 MW.

Se encuentran en avería la unidad 2 de la CTE Felton, la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 3,5 y 6 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento las unidades 1 y 2 de la CTE Santa Cruz y la unidad 4 de la CTE Cienfuegos.

Las limitaciones en la generación térmica son de 264 MW.

Se encuentran fuera de servicio por combustible 66 centrales de generación distribuida con 556 MW y 157 MW indisponible por falta de lubricante, para un total de 713 MW.

Para el pico se estima la entrada de la unidad 5 de la CTE Mariel con 50 MW, en proceso de arranque.

Con este pronóstico en el horario pico se estima una disponibilidad de 1470 MW y una demanda máxima de 3300 MW, para un déficit de 1830 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1900 MW en este horario.

