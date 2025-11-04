Unión Eléctrica pronostica déficit de 1170 MW para el horario pico de este martes

Compartir en

En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1205 MW a las 18:20 horas. Afectados además 527 MW en las provincias de Tunas a Guantánamo por el paso del Huracán Melissa.

La producción de energía de los 22 nuevos parques solares fotovoltaicos de la zona Occidente – Centro fue de 1970 MWh, con 378 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1470 MW y la demanda 2220 MW con 780 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 830 MW.

Se encuentra en avería la unidad 6 de la CTE Máximo Gómez (Mariel), la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Nuevitas. Se encuentran en mantenimiento la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la unidad 4 de la CTE Cienfuegos.

Las limitaciones en la generación térmica son de 560 MW.

Se encuentran fuera de servicio por combustible 54 centrales de generación distribuida con 434 MW y 147 MW indisponible por falta de lubricante, para un total de 581 MW.

Para el pico se estima la entrada de 50 MW de motores que se encuentran fuera por combustible y la unidad 6 de la CTE Máximo Gómez (Mariel) con 80 MW.

Con este pronóstico en el horario pico se estima una disponibilidad de 1600 MW y una demanda máxima de 2700 MW, para un déficit de 1100MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1170 MW en este horario.

(Con información de UNE-MINEM)

