Unión Eléctrica estima afectación de 1987 MW para la máxima demanda de hoy

En el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue de 2005 MW a las 18:20 horas, superior a lo pronosticado debido a una demanda mayor y a la salida de línea de las unidades 3 y 6 de la CTE Rente.

La producción de energía de los 49 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3481 MWh, con 649 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

El estado actual del SEN a las 06:00 horas es de 1223 MW de disponibilidad, con una demanda de 2220 MW, resultando en 1019 MW afectados. Para el horario de la mañana se estima una afectación de 1200 MW.

Entre las principales incidencias se reportan averías en la Unidad 5 de la CTE Mariel, la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, las Unidades 5 y 6 de Nuevitas, la Unidad 2 de la CTE Felton y las Unidades 3 y 6 de la CTE Antonio Maceo. Se encuentran en mantenimiento la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos. Existen limitaciones en la generación térmica que mantienen 450 MW fuera de servicio.

Para el horario pico se estima la entrada de la unidad 6 de la CTE Nuevitas con 70 MW. Con este pronóstico, se prevé una disponibilidad de 1293 MW frente a una demanda máxima estimada de 3250 MW, lo que representa un déficit de 1957 MW. De mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1987 MW en este horario.

