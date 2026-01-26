lunes, enero 26, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Internacionales Noticias 

El portaviones USS Abraham Lincoln llega a Oriente Medio y se encuentra cerca de Irán

Actualidad RT 0 comentarios , , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 43 segundos

El portaviones USS Abraham Lincoln arribó este domingo a Oriente Medio en las cercanías de Irán, en medio del aumento de tensiones entre EE. UU. y la República Islámica, informan medios israelíes.

La flota se encuentra dentro del alcance de ataque de Irán. Hasta el momento, no hay indicios de ataques estadounidenses inminentes.

En la semana, el presidente Donald Trump advirtió que una “flota masiva” estadounidense se dirigía a la región. “Tenemos una gran fuerza yendo hacia Irán”, declaró en aquel entonces. “Preferiría que no pasara nada, pero los estamos vigilando muy de cerca“, agregó.

 

Refuerzo de la presencia militar de EE. UU. en Medio Oriente

Si bien Trump suspendió momentáneamente sus planes de atacar a Irán, Washington ha reforzado su presencia militar en Medio Oriente. Consultado el miércoles sobre si se trataba de un preludio a una acción contra la República Islámica, Trump respondió: “Esperamos que no haya una acción más amplia”.

El pasado miércoles, el USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque —integrado por destructores, cazas F-35, otras aeronaves de combate y aviones de guerra electrónica— fueron detectados avanzando hacia el oeste, desde el mar de China Meridional rumbo al Golfo Pérsico.

Visitas: 11

Actualidad RT

Primer canal de televisión ruso en idioma castellano con señal de alcance mundial. Comenzó a emitir desde Moscú en diciembre de 2009. Hoy figura a la cabeza entre las páginas web informativas con más audiencia entre las que emiten en idioma español.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *