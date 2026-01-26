El portaviones USS Abraham Lincoln llega a Oriente Medio y se encuentra cerca de Irán

Compartir en

El portaviones USS Abraham Lincoln arribó este domingo a Oriente Medio en las cercanías de Irán, en medio del aumento de tensiones entre EE. UU. y la República Islámica, informan medios israelíes.

La flota se encuentra dentro del alcance de ataque de Irán. Hasta el momento, no hay indicios de ataques estadounidenses inminentes.

En la semana, el presidente Donald Trump advirtió que una “flota masiva” estadounidense se dirigía a la región. “Tenemos una gran fuerza yendo hacia Irán”, declaró en aquel entonces. “Preferiría que no pasara nada, pero los estamos vigilando muy de cerca“, agregó.

Refuerzo de la presencia militar de EE. UU. en Medio Oriente

Si bien Trump suspendió momentáneamente sus planes de atacar a Irán, Washington ha reforzado su presencia militar en Medio Oriente. Consultado el miércoles sobre si se trataba de un preludio a una acción contra la República Islámica, Trump respondió: “Esperamos que no haya una acción más amplia”.

El pasado miércoles, el USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque —integrado por destructores, cazas F-35, otras aeronaves de combate y aviones de guerra electrónica— fueron detectados avanzando hacia el oeste, desde el mar de China Meridional rumbo al Golfo Pérsico.

