UNE pronostica una afectación de 1 965 MW en el horario pico nocturno

La Unión Eléctrica informó en su parte diario que en el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue de 2 015 MW a las 18:30 horas, superior a lo planificado por no entrar la unidad 6 de la CTE Mariel.

La producción de energía de los 34 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2 843 MWh, con 565 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas fue de 1 245 MW y la demanda 2 100 MW con 750 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1 400 MW.

Se encuentran en avería: la Unidad 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo, la Unidad 5 y 8 de la CTE Mariel y la Unidad 2 de la CTE Felton.

En Mantenimiento: la Unidad 6 de la CTE Mariel, la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Por limitaciones en la generación térmica: 536 MW fuera de servicio.

Entre los problemas por falta de combustible se encuentran 95 centrales de generación distribuida con 903 MW; 108 MW en la Central Fuel de Moa; 140 MW indisponibles por falta de lubricante. Para un total de 1 151 MW afectados por esta causa.

Se estima la entrada de la unidad 6 de la CTE Mariel con 70 MW y el completamiento de la unidad 3 de la CTE Cienfuegos con 50 MW.

Con este pronóstico se prevé al pico una disponibilidad de 1 365 MW y una demanda máxima de 3300 MW, para un déficit de 1 935 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1 965 MW en este horario.

