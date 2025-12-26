UNE pronostica para el horario pico de este viernes una afectación de 1 890 MW

Tiempo de lectura aprox: 57 segundos

En el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2171 MW a las 18:20 horas, superior a lo planificado por no entrar la unidad 6 de la CTE Mariel.

La producción de energía de los 34 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2903 MWh, con 584 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La Unión Eléctrica informa que la disponibilidad del SEN a las 06:00 a.m. era de 1265 MW y la demanda 2250 MW con 906 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1100 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidades 5, 6 y 8 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Felton. Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 614 MW fuera de servicio. Problemas por falta de combustible 102 centrales de generación distribuida con 977 MW. La Patana de Melones, con 40 MW 108 MW en la Central Fuel de Moa 129 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 1214 MW.

Pronóstico para el horario pico

Para el horario se estima la entrada de la unidad 6 de la CTE Mariel con 80 MW, la entrada de la patana de Melones con 40 MW y la entrada del emplazamiento Fuel Mariel con 105 MW.

Con este pronóstico se prevé al pico una disponibilidad de 1490 MW y una demanda máxima de 3350 MW, para un déficit de 1860 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1890 MW en este horario.

(Con información de la UNE)